龐貝城遺骸頭骨內發出光芒　科學家發現大腦組織玻璃化現象

▲龐貝城的維蘇威街。（圖／取自免費圖庫Pixabay）



實習記者蔡岱樺／綜合報導

位於那不勒斯灣維蘇威火山腳下的龐貝城，在公元79年大噴發時被火山灰覆蓋，直到1599年才重見天日。近日，科學家在對當時被摧毀的龐貝居民遺骸進行研究時，發現在被滾燙的火山灰包裹後，其大腦組織容易產生「玻璃化現象」，而最新研究中，研究團隊首度從這些玻璃化的大腦及脊髓結構中，分離出完整的腦神經細胞。

據外媒報導，那不勒斯•費德里科二世大學的法醫人類學家彼得羅恩（Pier Paolo Petrone）主持了這項研究，他表示，該項目始於他在2018年在對遺骸骨骼研究時，看到「一些玻璃狀物質從頭骨內部發出的光芒」，這種發亮的現象是由於受害人的大腦玻璃化所導致的，該受害人的大腦由於高溫並隨後迅速冷卻而玻璃化。彼得羅恩在談到這一過程時說：「暴露在熱火山灰中的大腦必須先液化，然後通過迅速冷卻火山灰沉積物立即變成玻璃狀物質。」

在實行包括使用電子顯微鏡在內的分析之後，研究小組發現了玻璃化的大腦中的細胞，驚呼「它們保存得非常好，其分辨率是其他任何地方都找不到的。」而最新發現發表在美國《PLOS One》雜誌上。

米蘭和羅馬的考古學家、生物學家、法醫、神經遺傳學家......等將繼續研究這些遺骸，他們希望了解有關玻璃化過程的更多資料，包含罹難者所遭受的確切溫度以及火山灰的冷卻速率，以此分析殘留物及其相關基因中的蛋白質。

彼得羅尼表示，這項任務對於未來有關當局評估維蘇威火山爆發的可能風險相當重要。

▼龐貝城罹難者遺骸。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）