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學生上網課竄出裸媽找衣服　老師驚喊：快關掉鏡頭！

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實習記者蘇頌婷／綜合報導

美國近日有一段學生在家中上網課的影片引起關注，只見分割畫面上有的學生躺著上課，有的直接睡覺，沒想到其中一個畫面，一位學生的媽媽不小心裸體入鏡，嚇得老師大喊：「快關掉鏡頭！」

推特帳號「Young Simba」日前PO出一段網課影片，分割畫面中可以看到，老師正在講課，有學生專注的聽課，也有學生睡成一片，正當她要喚醒其中一名睡著的學生時，不料另一個學生的鏡頭畫面，突然出現一位全身精光的媽媽，屁股對著鏡頭，似乎在找衣服的樣子。

讓人想不到的是，這位裸體媽媽的兒子還一臉淡然看著，像是經常發生的事，嚇得老師大喊：「我的天啊！快關掉鏡頭！」隨後，媽媽才發現自己的光溜溜的模樣被全程直播，然後落慌而逃。

影片PO出後，引起許多網友關注，「我想我是唯一個覺得不好笑的人，她太老，不能赤身裸體地走來走去」、「為什麼媽媽能夠舒適地赤身裸體在她孩子的身邊」、「為什麼要裸體地找衣服？」。不過，也有網友對睡著的學生很有興趣，「他扭著脖子睡會很容易受傷的」、「他像是很享受」。

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