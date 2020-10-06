忌妒丈夫娶新老婆！26歲母彎刀瘋狂刺死2孩　10歲女目睹也被砍

Police arrest woman for allegedly hacking two biological children to death https://t.co/4OzNu6H5eq pic.twitter.com/LIamnmqUAj — Daily Post Nigeria (@DailyPostNGR) October 4, 2020

記者李振慧／綜合報導

奈及利亞卡諾州(Kano State)近來發生一起慘案，26歲女子哈比布(Hauwa’u Habibu)因為不爽前夫再婚，竟然持刀殺死與對方所生的2名孩子出氣。死者的叔叔阿米努(Sadiq Haruna Aminu)表示，2名孩子只有5歲與3歲，與他們同住的10歲表姊也慘遭波及，幸好只被砍傷保住一命。

奈及利亞DailyPost報導，事件3日上午發生在格瓦勒(Gwale)地方政府區的迪索村(Diso village)，阿米努表示，自從哥哥再婚以來，讓對方第一任妻子哈比布不滿，當天早上他突然接到對方電話，表示家裡出事了要他來一趟，抵達現場卻目睹姪子姪女們冰冷的遺體。

死者分別是6歲男童歐凡(Irfan Ibrahim)與3歲妹妹祖拉(Zuhura Ibrahim)，哈比布姊姊的10歲女兒艾莎(Aisha Sadiq)平時與他們住在一起，當天也慘被砍傷，幸好存活了下來成為事件目擊證人，她指證哈比布一刀又一刀不間斷地刺死2名孩子。

區長貝洛(Malam Ahmad Bello)表示，哈比布的丈夫事發前一天前往新妻子家，事發當天也不在，譴責凶嫌竟然對親生孩子下毒手，已將案件交給刑事單位處理。警察發言人哈魯納(Abdullahi Haruna)後來回覆，順利逮捕到逃跑的哈比布，對方坦承用彎刀以及鋁製的杵攻擊3名孩子，事件正在調查中。

▼女子竟然用彎刀刺死自己孩子。（圖／示意圖／視覺中國）

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