【黃寶慧】慧眼看天下／ 暖化擋不住！格陵蘭融冰恐淹沒台北

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全球暖化造成北極圈海冰急遽減少，格陵蘭在2019年夏天，就曾在一天內融化110億公噸的冰層，驚人數字成為敲醒世人的一記警鐘，但卻已經無法停止暖化的腳步。根據最新研究指出，格陵蘭的冰層恐怕已經融化到「無法挽回」的地步。不管未來人們如何努力減碳，想方設法讓全球的氣溫維持在當前的水準，格陵蘭的冰層恐怕還是會不停融化。這個結果，將會是全世界沿海國家的噩夢。據估算，格陵蘭的冰若全部融化，全球海平面平均將至少上升6公尺，台北、高雄、台南都在首波受害名單內。

▼格陵蘭北極最大冰架融化。（圖／路透）

中國大陸、日本和韓國今年同樣受劇烈的氣候災害影響，遭逢超長梅雨季。其中中國大陸的長江中下游地區從5月開始到9月上旬就持續出現強降雨天氣。全境超過700條河流水位超過警戒，引發嚴重洪災。經濟損失超過1444億人民幣，累計158人死亡及失蹤。這場從1998年以來最慘重的汛情，有韓國科學家指出，正是因為北極圈異常高溫所觸發的「蝴蝶效應」。《韓聯社》引述專家報導，在全球暖化的影響下，過去能夠反射太陽光的北極積雪大面積融化。從積雪下裸露出來的黃褐色地表大量從太陽光中吸取熱能，讓當地氣溫加速飆升，形成一團暖空氣。原本應該從東向西流動的冷空氣，受到這團北極暖空氣的影響，轉變朝南北方向作用，進而移動到了中國大陸、日本和韓國一帶。針對這種說法，韓國氣象廳則表示今年梅雨季偏長，不能全部都歸因於全球暖化，但不可否認氣候變遷確實造成了影響。

▼7月12日下午，航拍位於鄱陽湖東岸的江西鄱陽縣珠湖聯圩，一側為清澈的鄱陽湖內湖珠湖，一側為因暴雨變渾濁的鄱陽湖外湖，呈現一堤之隔涇渭分明的景觀。（圖／中新社）

無法弭平劇烈氣候災害所帶來的創傷，人們只能想辦法進行能源轉型，以期減緩暖化的速度。在台灣，因為四周海洋環繞，主力發展離岸風力發電。中國大陸則因為幅員遼闊，將太陽能設為發展重點，甚至還找到一種特殊的土地利用方式！「漁光互補」近年在中國大陸掀起流行。這種太陽能發電方式，將太陽能板鋪設在廣闊的魚塘或是河流上方，下方則開放漁民進行養殖業。水上用來陽能發電，水下則可以養魚蝦、大閘蟹。特殊的發電方式不只吸睛，也很有效率。因為水面上沒有遮蔽物，太陽能發電的效益大大提升，而太陽能板的陰影則能降低水域優養化。在中國大陸湖南的北港長河就引進了「漁光互補」的技術。水面上漂浮著27萬面太陽能板，長達8公里，不只打破中國大陸的境內紀錄，每年的發電量還可以達到1億兩千萬度。



▼漁光互補 航拍圖（圖／新華網）

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