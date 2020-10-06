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洗澡被玩具噴到水　2歲兒變火紅兔眼「眼白恐怖凸出」差點失明！

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**WARNING** So I learned a thing. And I’ve sat on it for a couple months because the pictures are so gross that I...

Eden Strong - No Shame 發佈於 2020年9月21日 星期一

記者李振慧／綜合報導

美國伊利諾伊州養育3名小孩的母親斯特朗(Eden Strong)近來發文提醒家長，2歲兒子貝勒(Baylor)洗澡時玩沐浴玩具時，其所噴出的水不小心噴到眼睛，竟然引發嚴重的蜂窩性組織炎，差點害對方失明。

居住在普蘭菲爾德(Plainfield)的斯特朗，上月22日在臉書上表示，兒子的沐浴玩具裡面竟然淺藏可怕細菌，「我知道水多少會殘留在玩具中，我看過其他媽媽發文，把玩具打開後裡面有可怕黴菌」，每次使用後都會特別把水瀝乾，隔幾周還會用漂白水消毒，沒想到即使這樣做還是發生慘案。

斯特朗表示，「有一天保母告訴我，貝勒的眼睛被沐浴玩具的水噴到，洗澡完出來便發現眼睛紅紅的」，本來以為只是小感染，沒想到眼睛後來整個變成粉紅色，就醫後滴了眼藥水以為會好，隔天發現眼睛不但變得更紅腫，過敏快擴散到臉上，再就診醫生開了口服抗生素，然而睡到一半發現對方眼白嚴重凸出，還開始發燒。

就醫診斷發現，貝勒罹患嚴重蜂窩性組織炎，症狀幾乎要遍及他的臉部和雙眼，斯特朗表示，「他們警告我他的視力可能會受到影響，幸好最後成功康復」，後來已將該款玩具換掉，並在臉書上分享故事，希望能警告其他家長多加注意，以免再發生類似事件。

▼女子發文提醒家長留意孩子玩具。（圖／示意圖，與本新聞無關／視覺中國）

▲▼洗澡,玩具,黃色小鴨,示意圖。（圖／視覺中國）

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