快訊／諾貝爾物理學獎揭曉！　英德美3學者「研究黑洞」共享殊榮

記者吳美依/綜合報導

2020年諾貝爾物理學獎線上頒獎典禮於瑞典時間6日上午11時45分(台灣時間17時45分)登場,委員會宣布,今年得主是英國物理學者潘洛斯(Roger Penrose)、 德國天體物理學者根策爾(Reinhard Genzel)與美國天文學者吉茲(Andrea Ghez),3人都因黑洞相關研究而獲獎,可得總額高達1000萬瑞典克朗(約新台幣3240萬元)的獎金。

89歲的潘洛斯是牛津大學數學系名譽教授,他利用廣義相對論,證明恆星能夠構成黑洞。根據中央研究院介紹,彭羅斯作為一名理論學家,可與霍金、 愛因斯坦等人相提並論。他的研究成果也被認為是愛因斯坦以後,在廣義相對論中最重要的貢獻。

68歲的根策爾與55歲的吉茲各自領導團隊,自從1990年代以來追蹤研究無線電波源「人馬座A*」,最終證明銀河系中心存在著一個超大質量的黑洞,驗證廣義相對論。

