鎮暴黑警狠丟7公尺橋　少年「頭下腳上」重摔昏迷！警全見死不救

▲智利一名示威少年被警察丟下7公尺高的橋樑 （00:10處）。（影／取自YouTube／Al Jazeera English）

記者張寧倢／綜合報導

智利首都聖地牙哥2日爆發反政府抗議事件，其中一名16歲少年阿拉雅（Anthony Araya）被鎮暴警察扎莫拉（Sebastían Zamora）頭下腳上從橋樑直接扔下去，阿拉雅一動也不動地趴在河床上，現場員警面面相覷，沒有人立即對阿拉雅施救，讓抗議民眾的怒火更盛， 5日又有新一波的示威活動。

▲被鎮暴警察從橋樑丟下來的阿拉雅。（圖／路透）

根據《每日郵報》報導，阿拉雅當時與一群示威者在街頭奔跑，涉案警官扎莫拉從背後接近，並將他從22英呎（約7公尺）高的橋上扔下去。首席檢察官鍾（Ximena Chong）表示，「警察向少年撲去，抓住並推動他越過橋的欄杆，使他跌落到河床七米多。」

據報導，阿拉雅頭部受到撞擊傷害、手部骨折，趴在充滿碎石的河床上，現場有一群員警站在橋上，卻沒有人在第一時間進行搶救，救護人員感到現場後將他緊急送醫，目前仍在住院治療中。

報導指出，此事件引發抗議者強烈不滿，3日示威者集會遊行要求將涉案警官停職，另有數十人在阿拉雅接受治療的診所外抗議，舉著「他沒有跌倒，他們把他扔了」的標語以譴責警方作為。

▲阿拉雅頭部受到撞擊，目前仍在住院中。（圖／路透）

據CNN報導，聖地牙哥警察局長蒙拉斯（Enrique Monras）表示，阿拉雅為了躲避警察逮捕在橋上奔跑，失去平衡後才摔倒，當時警方有立即通報急救單位。扎莫拉的律師也在4日的聽證會上抗辯，扎莫拉遵守了執法規定，但這名少年試圖逃跑。

檢察官辦公室則表示，涉案警官扎莫拉「丟棄」受害者，並向檢察官提供虛假證詞。扎莫拉事發隔日即遭拘留，4日透過視訊方式接受法庭審訊，除了停職處分外，也被判處拘役120天，並不得與阿拉雅聯繫。

智利於10月25日舉行是否廢除舊憲法的公投，聖地牙哥各地爆發示威活動，在這場動亂中約有31人死亡，社會也因此產生許多對警察侵犯人權的質疑。

▼智利在公投前爆發反政府抗議事件。（圖／路透）