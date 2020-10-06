老公「千人斬」！　性愛作家妻超樂：這些練習讓我很享受

▲性愛專欄作家瑪德利與丈夫哈斯凱爾。（圖／翻攝自IG／madeleychloe）



記者張方瑀／編譯

英國健身女模、性愛專欄作家瑪德利（Chloe Madeley）日前在媒體上爆料，她的丈夫在婚前曾經有過上千次性經驗，但是她一點都不介意，因為這些「練習」讓她能夠在床上非常地享受。

現年33歲的瑪德利的丈夫哈斯凱爾（James Haskell）是前英格蘭橄欖球隊員，瑪德利接受《太陽報》訪問時表示，哈斯凱爾在婚前過著「多采多姿的生活」，有過的性伴侶數量完全超過平均，「說1000個可能太誇張，但我了解他，一定至少有數百個，或更多。」

▲性愛專欄作家瑪德利與丈夫哈斯凱爾。（圖／翻攝自IG／madeleychloe）



但瑪德利強調，她並不在意這些過去，因為這些「婚前訓練」讓她能夠好好享受床上生活，「我從他（哈斯凱爾）豐富的經驗中獲得了好處，所以我覺得非常滿意。」

瑪德利說，在性關係與性生活上，男女之間存在著巨大的雙重標準，人們對於性伴侶的看法很完全不同，「男生的性經驗越豐富他就越出名。」相反地，女姓就會被形容成「淫亂」，這讓女性對於性生活更加避諱，就怕令人反感。

事實上，瑪德利一開始也無法接受哈斯凱爾自由奔放的個性，曾經大吵過6個月，差點分手無法結婚，而現在維繫兩人好感情的就是充分信任，「對我來說，性愛就是我人生最重要的事，但我需要信任、情感和健康的性生活，否則我完全無法感到滿足。」