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快訊／川普出院後影片2連發：我搞不好已經免疫　疫苗很快就會推出

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記者張靖榕／綜合外電報導

川普出院後連續在推特發布2支影片，他以自身「快速出院」的實證再次強調，「不要讓病毒主導你」。他的聲音有些混濁，談話中他解釋自己如此迅速重返白宮的原因，是因為身為美國國民的領導人，「我必須這麼做」。

自美東時間傍晚6點38分踏出沃爾特里德國家醫學中心（Walter Reed Medical Center），乘坐「陸戰隊一號」（Marine One）直升座機返回白宮後，川普很快在晚間8點接連發布2支新影片。第一支影片開頭為白宮視角，迎接美國元首返回官邸，還有下機以及陽台擺拍的畫面，背景配上氣勢磅礡的音樂，18分鐘內便吸引4.4萬人按讚。

最新一則影片則是川普談話，他首先再次向沃爾特里德國家醫學中心的醫護及所有工作人員致謝，接著重申自己從染疫中，大大增加對冠狀病毒的了解，「可以肯定的一件事是，不要讓它主導你，不要害怕，你會打敗它的。」儘管目前全美國已經逾745萬人染疫、21萬死，雙雙居於全球之冠，他仍表示美國有最好的醫療照護和人員，再三要人民安心。

▲▼川普出院後發布影片。（圖／翻攝自川普推特）

▲川普出院後發布影片。（圖／翻攝自川普推特）

「我大可以2天前就離開了」，川普表示自己的確有點不舒服，但其實他可以不必拖到5日再出院，「我比20年前感覺還要好」。他稱美國是全球最偉大的國家，「作為你們的元首，我必須這麼做，我也知道這樣很危險，但我必須去做，站到台前繼續領導國家。」

川普表示即便存在風險和危險「但那沒關係」，「現在我好很多了，搞不好還已經免疫了。」影片末他再度喊話，別讓病毒主導人，他甚至鼓勵群眾走出室外，「走出去，小心一點，我們有全球最好的醫療。」最後他表示疫苗在短時間內很快就要推出，「非常謝謝大家」。

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