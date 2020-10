川普返官邸治療！幕僚曝計畫「參加下周辯論」　白宮醫拒答篩檢結果

▲川普返回白宮,除下口罩和媒體擺拍。(圖/路透)

記者張靖榕/綜合外電報導

川普於美東時間周一(5日)傍晚6點38分正式出院,現已搭稱座機返回白宮,現在各界關注他的身體狀況,以及距離總統大選不到30天的競選行程將如何執行。稍早白宮醫師團隊在院外召開記者會,表示川普尚未脫離險境,但拒絕回應現在反映是否呈「陰性」;此外川普幕僚表示,總統計畫參加下周登場的第2場總統辯論。

綜合外電報導,川普已離開沃爾特里德國家軍事醫學中心(Walter Reed Medical Center),搭乘「陸戰隊一號」(Marine One)直升座機返回白宮。他與隨行人員均無穿戴防護服與用具,僅佩戴口罩,下機後他除下口罩,獨力從草坪走上台間,在白宮前陽台向媒體揮手致意,供各家擺拍,隨後便進入官邸。

▲川普出院,面對記者舉起拳頭。(圖/路透)

此前幾小時,白宮醫師康利(Sean Conley)等10人團隊,在院外向媒體報告,川普血氧濃度恢復正常,過去72小時未有發燒情況,呼吸不順問題也已經解決。他說根據自己與團隊的觀察,過去24小時川普的臨床狀況良好,已「符合甚至超過所有醫院的出院標準」,雖然未脫離險境(yet out of the woods),但已可返回白宮。

▲白宮醫師團隊報告川普復原情況,報告者為負責人康利(Sean Conley)。(圖/路透)

康利指出白宮有充足的醫療涉被能讓川普繼續接受治療,醫師團隊也會提供「世界級」的醫療兆護,一切保持樂觀與警惕。至於是否被總統施壓放行,康利則回應醫師一般都會盡快讓病人出院,若無必要,拖長在院時間對病人也無益處。

川普2020競選團隊發言人墨托(Tim Murtaugh)表示,15日在邁阿密(Miami)登場的第2次總統辯論,川普有意參加。77歲的民主黨總統參選人拜登(Joe Biden)則表示,若衛生專家認可,願意出席第2次辯論。