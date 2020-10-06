影／川普出院了！　住院治療僅3晚「閃電離開」重返白宮

記者張靖榕／綜合外電報導

美國總統川普上周五（2日）確診後，住進沃爾特里德國家軍事醫學中心（Walter Reed Medical Center），經過周末治療，於美東時間周一（5日）傍晚出院。白宮醫師先前表示會繼續提供世界級醫療照護，川普幕僚則表示，總統計畫參加下周的第2次總統辯論。

07：02更新

川普搭乘「陸戰隊一號」返回白宮草坪，現已下機並獨力走上台階後於前陽台停下，拿下口罩與媒體擺拍。白宮女發言人麥肯內尼（Kayleigh McEnany）稍早宣布確診，此刻的白宮已在5天內接連出現12人確診，包括川普與第一夫人梅蘭妮亞（Melenia Trump）。

▲▼川普搭乘座機返回白宮後便除下口罩。（圖／路透）





▲川普出院，面對記者舉起拳頭。（圖／路透）

綜合外電報導，川普於美東時間5日傍晚6點38分，從沃爾特里德國家軍事醫學中心向外踏出第一步。他對媒體揮手道謝，豎起大拇指並舉拳頭表示力量，現已搭乘直升機「陸戰隊一號」（Marine One）重返白宮，身上穿全套西裝及佩戴口罩，並無其他防護，隨行人員也未穿防護服。

▲▼川普搭乘「陸戰隊一號」返回白宮。（圖／路透）

白宮醫師康利（Sean Conley）此前表示川普過去24小時的臨床表現，已「符合且超過所有醫院的出院標準」，但拒絕回應最新檢測檢果是否已呈陰性。他並表示過去72小時，總統未再出現發燒症狀，另外，血氧濃度也穩定維持充足的情況。稍早川普再度於推特上發布貼文，表示自己很快會重啟競選行程，並抨擊「假新聞只會做假民調」。

Will be back on the Campaign Trail soon!!! The Fake News only shows the Fake Polls. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 5, 2020





出稿06：39

更新07：02、07：56





