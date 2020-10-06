40粉絲曬月夜排小鬼追思演唱會　自印「我們都會好好的」手幅悼偶像

▲華山藝文特區深夜出現約40名小鬼粉絲排隊。（圖／記者游宗樺攝）

記者游宗樺／台北報導

小鬼黃鴻升上月16日猝逝家中，享年36歲讓不少粉絲哀痛不已，滾石唱片為此於6日替他舉辦「地球上最浪漫的演唱會」追思會，現場不收費售票，主辦單位將於晚間6時開放進場，為避免紛爭將發放號碼牌並在粉絲手上蓋章，同時顧及健康及安全，呼籲粉絲們不要熬夜排隊。《Ettoday》記者凌晨3時許在華山legacy外觀察，現場有約40名粉絲在戶外排隊，有人還自掏腰包把要獻給偶像的話印成手幅發給大家。

小鬼「地球上最浪漫的演唱會」預計於6日晚上7點舉行，將由吳宗憲、KID擔任主持人，而滾石唱片將在同日下午3時依照工作人員整隊順序發放號碼牌，預計6點進場。同時為了配合防疫，粉絲入場需配合登記實名制資料、量體溫、戴口罩等措施，為了防範黃牛、代排，滾石特別聲明：「此次音樂會並無售票，請歌迷不要隨意聽信網路代購代排，如現場發現有代購代排交易之行為，主辦方有權取消入場權利，以免落入詐騙風險」。

由於夜間現場無工作人員維持秩序，滾石呼籲粉絲，為保障大家的身體健康及人身安全，請粉絲們不要夜排，敬請大家理性配合。並強調，因場地空間有限，藉時也婉謝各界的花架、花籃、花束及各種禮物，但設有留言板，粉絲可以寫下給黃鴻升「地球上最浪漫的一句話」。

▲粉絲自掏腰包印手幅。（圖／記者游宗樺攝）

粉絲花花說，從《玩很大》節目就開始被小鬼圈粉，在得知偶像猝逝後非常難受，為了讓同為粉絲的大家都能有個集體回憶，特別自掏腰包印製了1000張手幅，上面除了印上「我們都會好好的」字樣給鬼哥外，還寫上「凡事都可以輸，就是不可以輸給想法」的小鬼名言，是小鬼生前想刻成墓誌銘的一段話。

粉絲小風表示，自己在6日凌晨2點多就來排隊，身為鬼哥的粉絲已經4年多，對於偶像的猝逝感到非常哀傷，且認為主辦單位不希望粉絲夜間排隊，雖是為廣大粉絲的健康跟安全著想，但夜排也是粉絲心意的一種展現，表達對偶像的追思。