道瓊飆逾465點！川普預告出院、新一輪紓困激勵　三大指數捧場收高

▲川普周日（4日）搭車短暫出院，向支持者比讚。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

市場期待美國新一輪紓困方案達成協議之外，染疫的總統川普也在周末治療後即將出院，雙重樂觀氣氛下帶動美股周一（5日）開高收高，三大指數漲幅均逾1.68％，道瓊大漲超過460點。

道瓊工業指數終場上漲465.83點，或1.68％，收在28,148.64點；那斯達克指數上漲257.47點，或2.32％，以11,332.49點作收；標普500指數則是上漲60.19點，或1.8％，收在3,408.63點。

川普上周五（2日）在推特宣布自己與第一夫人梅蘭妮亞（Melenia Trump）雙雙確診，他並於隔日乘坐直升機進入沃爾特里德國家軍事醫學中心（Walter Reed Medical Center）接受治療。經過白宮醫師團隊周末治療後，川普很快在周一宣布自己即將於當天傍晚6點30分（台灣時間上午6點30分）出院。

白宮醫師康利（Sean Conley）在記者會上指出，總統的情況恢復穩定，已「符合甚至超過所有醫院的出院標準」，儘管尚未完全脫離險境，但他和醫療團隊都認同他們的觀察，認為出院沒有問題，屆時將會繼續提供世界級的醫療照護。

此前民主黨籍眾院議長兼發言人裴洛西（Nancy Pelosi）表示，卡在國會多月的新一輪紓困方案已有眉目，預計推出總金額2.2兆美元（約新台幣近65兆）的各項激勵措施。不過她也批評在美國一片水深火熱中，民主黨團原先提出更高金額的紓困方案，卻被共和黨人擋下，川普甚至表示只願接受最高1.3兆美元的紓困方案。