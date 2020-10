川普要出院了！推特喊話「不要讓疫情主導生活」　白宮醫曝狀況

▲川普住院期間持續工作,4日和副總統潘斯(Mike Pence)、國務卿蓬佩奧(Mike Pompeo)等人進行視訊通話。(圖/路透)

記者張靖榕/綜合外電報導

美國總統川普入院第4天後,美東時間周一(5日)發文表示,將於當天傍晚出院,目前感覺良好;他向大家喊話,「不要讓疫情主導你的生活」。白宮醫師康利(Sean Conley)對此表示,川普尚未脫離險境,但已達可出院返家標準。

「我將會於下午6點30分離開沃爾特里德國家軍事醫學中心(Walter Reed Medical Center)」,川普在推文中表示,「感覺很好!不要害怕冠狀病毒,不要讓它主導你的生活。」他並說在川普政府的領導下,美國已經開發了許多良藥,也拓展許多知識,「我現在的感覺比20年前的我還要好!」川普出院時間會是台灣時間周二(6日)上午6點30分。

I will be leaving the great Walter Reed Medical Center today at 6:30 P.M. Feeling really good! Don’t be afraid of Covid. Don’t let it dominate your life. We have developed, under the Trump Administration, some really great drugs & knowledge. I feel better than I did 20 years ago!