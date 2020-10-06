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川普要出院了！推特喊話「不要讓疫情主導生活」　白宮醫曝狀況

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▲▼川普住院期間持續工作，4日和副總統潘斯（Mike Pence）、國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）等人進行視訊通話。（圖／路透）

▲川普住院期間持續工作，4日和副總統潘斯（Mike Pence）、國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）等人進行視訊通話。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國總統川普入院第4天後，美東時間周一（5日）發文表示，將於當天傍晚出院，目前感覺良好；他向大家喊話，「不要讓疫情主導你的生活」。白宮醫師康利（Sean Conley）對此表示，川普尚未脫離險境，但已達可出院返家標準。

「我將會於下午6點30分離開沃爾特里德國家軍事醫學中心（Walter Reed Medical Center）」，川普在推文中表示，「感覺很好！不要害怕冠狀病毒，不要讓它主導你的生活。」他並說在川普政府的領導下，美國已經開發了許多良藥，也拓展許多知識，「我現在的感覺比20年前的我還要好！」川普出院時間會是台灣時間周二（6日）上午6點30分。

白宮醫師康利在記者會中報告，經過周末的治療，川普的恢復情況良好，距離上次發燒已逾72小時，血氧濃度也恢復正常，在過去24小時間的復原情況，「符合甚至超過所有醫院的出院標準。」

康利表示，總統雖然未完全脫離險境，但「醫療團隊和我都認同，根據我們所有的評估，尤其是總統的臨床狀況，都證明他已經能夠返家，到時候他會受到全天候世界級的醫療照護。」

▲▼白宮醫師團隊報告川普復原情況，報告者為負責人康利（Sean Conley）。（圖／路透）

▲白宮醫師團隊報告川普復原情況，報告者為負責人康利（Sean Conley）。（圖／路透）

事實上康利及其團隊前一日才向眾人宣布「喜訊」，指出川普在住院治療期間，出現過高燒、連續呼吸不順、疲倦以及2次血氧濃度不足情況，接受2019冠狀病毒疾病（COVID-19）標準治療藥物瑞德西韋，以及類固醇藥物地塞米松（Dexamethasone）治療後已明顯轉好，期間也使用過一次1小時的供氧治療。

川普便發布推特再次向眾人報平安，並表示透過「真正去學校」讓他學了很多，而他指的學校並非所謂「我們來念書吧」的學校。他當天也搭乘座車與2名隨行人員短暫出院見支持者，僅戴著口罩坐在車內向眾人揮手比讚，隨行人員則是頭部、頸部及口鼻以外的臉部暴露在外。

對於川普仍是2019冠狀病毒疾病患者竟擅自出院，還不穿戴完整防護衣，僅戴口罩讓隨行人員暴露在密閉的高風險環境中，多家媒體紛紛抨擊總統的自傲、自私及置人於險境而不顧的態度。川普則在推文回嗆不論自己怎麼做，都會遭受責難，而「粉絲和支持者們」站在院外守候多時，若他不向他們致意，肯定又會被媒體斥為「無禮」。

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