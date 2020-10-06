賤民女子遭「高種姓4男」性侵命案　印度警方稱：國際陰謀

文／中央社記者康世人新德里專電

印度北方省政府與警方處理賤民女子遭性侵案被各界批評，北方省警方未改變態度專注辦案，今天卻宣稱此案是試圖詆毀北方省政府的「國際陰謀」，而且立19案調查言論。

北方省省長阿蒂提亞納特（Yogi Adityanath）向所屬印度人民黨（BJP）黨工發表演說，聲稱發生在哈特拉斯（Hathras）的19歲「賤民」階級女子遭輪暴案是有心人激化種姓問題，意圖引發社區暴動，以詆毀他所領導的政府，要黨工協助暴露這些「陰謀」。之後，北方省警方立刻對社群媒體、媒體言論立案調查。

News 18報導，北方省警方截至今天共對身分不明人士立案19案，調查社群媒體、媒體就哈特拉斯賤民女子遭輪暴案批評北方省政府與警方的相關言論，是否涉嫌煽動叛亂罪。

綜合印度快報（Indian Express）等印度媒體報導，北方省警方聲稱發現一「國際陰謀」，目的在煽動種姓間的騷亂及社會動盪，被害人的家庭也被操控採取立場對抗政府。

報導還引述未具名的消息人士聲稱，警方已發現有網站與這起「陰謀」活動聯繫在一起，這個網站提供如何安全示威和避開警方的相關資訊。但目前網站已被移除，無法登入。

在19歲賤民階級女子9月14日遭4名高種姓階級男子輪暴和毆打，傷重不治死亡後，北方省政府和警方不但延遲辦案及採集被害人檢體，還未經家屬同意攔截少女遺體火化；最後更以法醫報告聲稱，沒有證據證明被害人遭到性侵，試圖否定家屬所指控被害人遭高種姓男子輪暴。

警方的行為引發被害人家屬高度不滿，轉向媒體控訴。北方省警方立刻封鎖被害人家屬居住的村落，且派警察進駐被害人住家，毆打被害人父親，監控被害人家屬手機與電話，禁止他們再對媒體發言及接見前來探視的政治人物；更在新德里與北方省連結的高速公路攔截國大黨領袖拉胡薾‧甘地（Rahul Gandhi）等人，阻止他們前往被害人住家探視。

北方省阿里格爾穆斯林大學（Aligarh Muslim University）尼赫魯醫學院（Jawaharlal Nehru Medical College）附設醫院營運長馬里克（Azeem Malik）指出，性侵案的精液等法醫證據，必須在案發後96小時內取得；但法醫是在案發11天後才採集被害人檢體，當然沒有證據證明被害人遭到性侵。

北方省官方上述種種作為，引發印度民眾憤怒，在多個大城市抗議示威。北方省政府在壓力下趕緊令警方放寬對被害人家屬所居住村落和住家的封鎖，放行政治人物前往探視；阿蒂提亞納特3日更宣布由中央調查局（Central Bureau of Investigation）探員接手偵辦此案。

由於北方省即將舉行選舉，此案已演變為印度朝野政治人物互相攻擊的政治問題，對立激化，讓全案的真相更陷迷霧之中。

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