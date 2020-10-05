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日亞航退出日本市場！彭博社點名「這一間」航空也很危險

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▲▼AirAsia X航空,A340客機。（圖／路透社）

▲全亞航A340客機。（圖／路透社）

記者楊庭蒝／綜合報導

日本亞洲航空（AirAsia Japan，日亞航）5日宣布，受到新冠肺炎影響，將在12月5日結束旗下共4條航線的營運，正式退出日本市場。《彭博社》同日進一步指出，除了日亞航外，印度亞洲航空（AirAsia India）和全亞洲航空公司（AirAsia X）也面臨到財務危機，恐怕會嚴重影響到未來的營運。

據報導，日亞航首席執行長会田准先生（JunAida）指出，「如果在疫情後看不見恢復航班的可行性和確定性，維持營運就會顯得相當艱難，而停止營運並非倉促且輕易的決定」。

《路透》曾報導指出，印度亞洲航空的營運狀況已經受到印度當局重點關注，印度民航局長曾直指亞洲航空將關閉所有印度站點，不過事後印度民航局發文澄清，局長的言論遭到斷章取義，與外界的認知有所差異。

▲日本亞洲航空將退出日本。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本亞洲航空將退出日本。（圖／達志影像／美聯社）

有經營台北往返吉隆坡航線的全亞洲航空公司，目前則已面臨「嚴格的流動性限制」，在龐大的債務壓力下，必須要與主要債權人達成協議，借以進一步重組債務。

亞洲航空（AirAsia）是馬來西亞第二家國際航空公司，也是亞洲規模最大的廉價航空公司，旗下子公司包含日本亞洲航空、泰國亞洲航空、全亞洲航空、印度亞洲航空等數家。受到新冠肺炎影響，疫情期間也處於景氣寒冬，今年在截至6月底為止的第二季度，迎來有史以來的最大虧損，

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