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川普在醫院「1小時推文連發10幾則」　幾乎都用同一個字結尾

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▲▼ 美國總統川普在軍醫院辦公的畫面曝光。（圖／路透）

▲白宮公布川普在軍醫院辦公畫面。（圖／路透）

記者王致凱／綜合報導

美國總統川普確診新冠費延後，截至美東時間5日已經入院第四天，但他精神狀態似乎還不錯，除了前一日短暫離院外，當地時間上午一大早就在推特上連續發出多則推文，且內文多半以同一個字「Vote」結尾。

川普1日透過推特證實自己與夫人梅蘭妮亞皆確診新冠肺炎，為即將到來的美國總統大選投下震撼彈。川普2日進入馬里蘭州沃爾特里德國家軍事醫學中心（Walter Reed Medical Center）住院觀察，但他除了數次線上報平安外，還曾搭乘車隊短暫離院，或是透過白宮公布自己「勤奮辦公」的擺拍照，似乎想向外界傳達自己不會輕易被病魔打倒的硬漢形象。

自美東時間5日上午6時19分起（台灣時間傍晚6時19分），川普當天早晨近2個小時內已經發出至少19篇推文，相當於平均不到6分鐘就發一則文，且內容都是向支持者催票，多半以同一單字「投票」（VOTE）結尾。

根據美國智庫民主研究所公布的最新民調，儘管川普確診新冠肺炎，但選情卻出現逆轉，全國支持度和6大關鍵搖擺州皆超車原本領先的民主黨候選人拜登。民調預測，川普最終可能拿下320張選舉人票，順利取得連任。另外，白宮醫療團隊先前表示，川普恢復情況良好，最快5日就可能出院。

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▼美國總統川普住院連發推特。（圖／翻攝自Twitter／@realDonaldTrump）

▲▼美國總統川普住院連發推特。（圖／翻攝自Twitter／@realDonaldTrump）

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