26歲辣媽爛醉…富豪男友趁機「暴力性愛」！她只穿黑裙慘死血泊中

▲英國一名26歲女子被發現陳屍富豪男友的豪宅。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者吳美依／綜合外電報導

英國26歲女子娜塔莉（Natalie Connolly）被發現陳屍在男友約翰（John Broadhurst）的豪宅內，全身超過40處傷口，倒在血泊中慘死，留下一個女兒。約翰坦承發動攻擊，卻辯稱這是肇因於一場雙方合意的「暴力性愛」。儘管死者生前明顯呈現爛醉狀態，嫌犯卻成功逃過謀殺指控，如今服刑不到2年，就於5日出獄。

綜合《鏡報》、《太陽報》報導，娜塔莉2016年12月被發現陳屍在男友家的樓梯下方，只穿著一件黑色裙子，頭部、胸部與臀部被鈍物重擊造成40多處外傷。法醫研判，她的死因還與酒精中毒有關，其血液中酒精濃度已經超過酒駕限制的5倍。

約翰是一名房地產開發商，也是百萬富豪，2018年12月承認在吸食古柯鹼後攻擊女友，原本可能因為謀殺指控，面臨終身監禁，最後卻因「暴力性愛」的辯護，僅被裁定過失致死罪成立，被判處44個月有期徒刑。

EXCLUSIVE: He left her to bleed to death at the bottom of a flight of stairs. 由 Daily Mirror 發佈於 2020年10月3日 星期六

據悉，娜塔莉以前就曾在一場「暴力性愛」中嚴重內傷。約翰當時看見女友昏倒，竟然朝著對方臉部狂噴漂白水，因為「不想要她看起來一團糟」。

死者的雙胞胎妹妹吉瑪（Gemma Andrews）如今站出來指控，約翰的說法根本就是胡說八道，甚至從來沒有為了娜塔莉掉過一次眼淚，「他殺害我的姊姊，把我們全家人推入地獄，還試圖責怪她害死自己」。

吉瑪表示，娜塔莉「根本不喜歡這種事情（暴力性愛）」，一想到約翰即將重獲自由，藏不住對於英國司法體系的失望，「我知道事實真相，所以這讓我感到非常噁心。娜塔莉不是被他塑造出來的那種人」。

社運人士指出，自從2000年以來，男性使用施虐性愛為自己暴力犯行辯護的案件數量成長10倍。在娜塔莉死後，民間人士也發起抗議運動，法庭最終宣判「暴力性行為的辯護」應被視為不合法。



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