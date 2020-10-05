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第一夫婦染疫表現大不同！川普抱病外出犯眾怒　夫人卻乖乖隔離　

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記者葉睿涵／綜合報導

美國總統川普4日短暫離開沃爾特裡德國家軍事醫學中心（Walter Reed Medical Center）病房，驅車向在醫院外的支持者揮手致意。川普此舉引來醫生和民主黨人大肆批評。對比之下，第一夫人梅蘭妮亞相對守規矩，將在白宮自我隔離。

▲▼川普乘車前往沃爾特里德陸軍醫院，接受新冠肺炎的治療。（圖／路透）

▲川普4日乘車離開沃爾特裡德國家軍事醫學中心，給守在醫院外的支持者驚喜。（圖／路透）

據NBC報導，美國總統向來的行動都必須在特勤局的保護下才能進行，4日的「突擊出遊」也不例外，川普的車內至少還有兩個隨扈和他一起坐在車內。川普此舉引發數名民主黨議員和沒有參與總統療程的醫生強烈反對，他們指責川普在不必要的情況下置特工們於染疫的危險之中。

CNN白宮記者科林森（Stephen Collinson）也指出，川普此舉一再證實了白宮對疫情的態度鬆散，也不重視疫情蔓延所帶來的嚴重後果。科林森也表示，儘管白宮正竭盡全力將川普病情的嚴重程度降至最低，但人們仍對於總統的真實健康狀況感到困惑。

▲▼燒杯,實驗,病毒,試管。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲有傳川普正接受「雞尾酒療法」，CNN認為川普可能已出現併發症。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

此前，有傳川普正在接受仍處於試驗階段的「REGN-COV2抗體雞尾酒療法」，這種療法被稱為是最有希望能治愈新冠肺炎的方法之一。不過，科林森認為，儘管川普的醫生表示，他有可能在星期一返回白宮，但出動「雞尾酒療法」可能表明川普已出現併發症。

科林斯也批評，川普此舉是一場充滿政治意味的「秀」，白宮的這場表演不止誤導民眾，還政治化了這場「突擊出遊」，讓美國在防疫上所付出的努力成為世界上最糟糕的行動之一。

沃爾特裡德國家軍事醫學中心的醫生菲力浦斯（James Phillips）表示，「總統的SUV不僅防彈，而且還是密封的，可以抵禦化學武器的攻擊，因此，病毒在車內傳播的風險與在醫療程式外一樣高。」

他補充，川普完全沒有必要出遊，但為了這場政治表演，「車上的每個人都必須被隔離14天，他們可能會生病，甚至死亡。川普命令他們冒著生命危險這麼做，這太瘋狂了。」

▲▼美國總統川普及夫人梅蘭妮亞。（圖／路透）

▲美國總統川普及夫人梅蘭妮亞一同染疫，但梅蘭妮亞已表示將乖乖待在白宮隔離。（圖／路透）

對比川普「不受控」的舉動，美國第一夫人梅蘭妮亞（Melenia Trump）則相對守規矩。白宮官員12日透露，由於梅蘭妮亞也感染了新冠肺炎，「外出將讓開車送她出門和與她同行的特工都曝露於染病的風險中」，因此她將待在白宮官邸內自我隔離，不會前往醫院探望丈夫。

 

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