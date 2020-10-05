快訊／諾貝爾生醫獎揭曉！　3學者發現「C肝病毒」共同獲得

▲諾貝爾生醫獎得主。（圖／翻攝Twitter@NobelPrize）



記者張方瑀／綜合報導

2020年諾貝爾線上頒獎典禮於5日展開，評委會在瑞典時間11時30分（台灣時間17時30分）宣布生醫獎得主。今年諾貝爾生醫獎由美國病毒學家阿爾特（Harvey J. Alter）、萊斯（Charles M. Rice）與英國生物化學家霍頓（Michael Houghton）因發現其發現C肝病毒，共同過得此殊榮；可共同分得總額高達1000萬瑞典克朗（約新台幣3240萬元）的獎金。

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The 2020 #NobelPrize in Physiology or Medicine has been awarded jointly to Harvey J. Alter, Michael Houghton and Charles M. Rice “for the discovery of Hepatitis C virus.” pic.twitter.com/MDHPmbiFmS — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 5, 2020

霍頓（Michael Houghton），英國生物化學家，參與開發C型肝炎測試。霍頓1972年獲東英吉利大學學士學位，並於1977年獲倫敦大學國王學院生物學博士學位，他接著在白金漢郡塞爾研究實驗室工作，在1982年成為希龍公司的非A非B型肝炎部主管。

現年85歲的阿爾特（Harvey James Alter）為美國國立衛生研究院輸血醫學家，曾分別在2000年與2013年獲得拉斯克臨床醫學研究獎和蓋爾德納國際獎。他在1964年與諾貝爾獎得主布隆伯格（Baruch Samuel Blumberg）發現了澳大利亞抗原，後來被認為是B肝病毒的一部分；他還以動物模型來研究人體免疫缺陷病毒，並確定了C型肝炎病毒，且分別在2000年與2013年獲得拉斯克臨床醫學研究獎和蓋爾德納國際獎。

現年68歲的萊斯（Charles M. Rice）是美國病毒學家，其主要研究領域是C型肝炎病毒。他是洛克菲勒大學的病毒學教授，與德國病毒學家巴滕施拉格（Ralf F. W. Bartenschlager）和美國化學家索菲亞（Michael J. Sofia）共同獲得了2016年拉斯克狄貝基臨床醫學研究獎，並於2002年至2003年擔任美國病毒學學會（American Society for Virology）主席。

根據諾貝爾獎官方網站統計，從1901年至今共頒發了110座生理學或醫學獎（Nobel Prize in Physiology or Medicine），其中有12名獲獎者為女性。最年輕的得主為當時32歲的加拿大科學家班廷 （Frederick Banting），他因發現胰島素而在1923年獲獎；最年長的則是美國科學家勞斯（Peyton Rous），他因發現腫瘤誘導病毒在1966年以87歲高齡獲獎。

本周諾貝爾獎頒發時間（台灣時間）如下：