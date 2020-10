大演病房實境秀！網放大川普「抱病辦公照」驚：只是在白紙簽名

▲美國總統川普在軍醫院辦公的畫面曝光。(圖/路透)



記者王佩翊/編譯

美國總統川普1日透過推特證實,他與第一夫人梅蘭妮亞確診新冠肺炎,消息一出,震驚全球,而他本人也在2日入住馬里蘭州沃爾特.里德軍事醫學中心接受治療。然而染疫的川普似乎想表現自己勤奮工作的形象,從白宮4日公布的照片可以看出,他在3日仍然忙著辦公。不過照片卻被眼尖的網友發現,川普只是在一張「白紙」上胡亂簽字而已,直批他「裝模作樣(#Staged)」,相關一詞更是瞬間登上推特熱搜。

Nothing can stop him from working for the American people. RELENTLESS!pic.twitter.com/2ZSat782qe