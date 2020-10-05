中國釣魚島數字博物館網站開通　以歷史反制日方改名

▲馬英九任內派遣海巡署船艦在釣魚台海域堅定捍衛主權護漁權。（圖／翻攝自臉書）

實習記者陳培鈞／綜合報導

中國釣魚島數字博物館於3日正式開通上線，日本內閣官房長加藤勝信對此表達嚴正抗議，並透過外交途徑要求中方刪除。日前日方也曾因將釣魚台改名，引起鄰國不滿。

日本放送協會（NHK）報導，中國國家海洋局直屬機關、國家海洋情報中心在3日成立網站，稱釣魚台列嶼（日本稱「尖閣諸島」）是中國領土。加藤指出，尖閣諸島是日本歷史上和國際法所特有的領土，實際上受到日方有效控制。他不認為中方有能力為日本的領土建立網站，更何況中方是以自身立場做出發點。

新華網報導，該博物館的展示內容豐富，更有許多互動環節，生動地展示了釣魚台主權的歷史依據。透過該網站，可更加了解釣魚台爭議的歷史。中國釣魚島數字博物館由福建師範大學釣魚島研究團隊創建，已開通了中文版，之後更將開通英、日、法等其他語種版本。

在10月1日，日本沖繩縣石垣市公所完成釣魚台列嶼改名程序，將釣魚台列嶼地址由「石垣市登野城」更名為「石垣市登野城尖閣」，引發主張釣魚台主權的鄰國不滿。

中華民國外交部當日就發布新聞稿，向日方表達嚴正抗議。外交部並重申，釣魚台列嶼是中華民國固有領土，中華民國擁有釣魚台列嶼主權的事實不容置疑，任何單方面的主張及行為均無法改變此一事實。