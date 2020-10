快訊／歐盟執委會主席與確診者「密切接觸」　將自主隔離至6日

▲歐盟執委會主席馮德萊恩(Ursula von der Leyen)。(圖/路透)

記者張方瑀/編譯

歐盟執委會主席馮德萊恩(Ursula von der Leyen)5日在推特表示,因為她上星期曾密切接觸一名新冠肺炎確診病患,因此將會自我隔離至6日上午。

根據《路透社》報導,馮德萊恩5日在推特表示,「我接到通知指出,我在上周二(9月29日)參加了一場會議,其中一名與會者昨天(4日)被驗出新冠肺炎檢測結果為陽性,根據現行規定,我在明天(6日)早上之前都會進行自主隔離,我1日的檢測結果為陰性,今天會再次檢驗。」

I’ve been informed that I participated in a meeting last Tuesday attended by a person who yesterday tested positive for COVID-19. In accordance with regulations in force, I’m therefore self-isolating until tomorrow morning. I’ve tested negative on Thursday & am tested again today