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砲轟亞塞拜然第二大城　卡拉巴赫領袖籲居民快逃：不排除繼續炸

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▲▼亞塞拜然。（圖／路透）

▲納戈諾卡拉巴赫地區遭遇猛烈砲火，街道上充斥著被炸毀的汽車、斷垣殘骸。（圖／路透）

實習記者湯子暘／綜合報導

亞美尼亞4日向占賈（Ganja）發射飛彈，在這座亞塞拜然第二大城導致1死4重傷，僅距卡拉巴赫首府斯捷潘奈克特（Stepanakert）100公里遠。儘管亞美尼亞全盤否認來自亞塞拜然的指控，但好兄弟納戈諾卡拉巴赫（Nagorno-Karabakh）地區的領袖阿魯秋尼揚（Հարությունյան）卻表示，部隊的確摧毀了占賈的一座空軍基地。

亞美尼亞方面聲稱，己方的歷史名城蘇沙（Susha）同樣也遭到亞塞拜然的空襲，也有所死傷，亞塞拜然竟然「將矛頭對準公民」。亞塞拜然總統阿利耶夫（Ilham Aliyev）則強調，兩國衝突若要化解的條件很簡單，「納戈諾卡拉巴赫是亞塞拜然不可分割的一部分，亞美尼亞必須承認我方在該地區的主權，並全面撤兵。」

▲▼卡拉巴赫地區首府遭亞塞拜然軍方夜襲，一間商店被飛彈轟炸後，在夜色中併發出刺眼的火光。（圖／路透）

▲卡拉巴赫地區首府遭亞塞拜然軍方夜襲，一間商店被飛彈轟炸後，在夜色中燃起大火。（圖／路透）

阿利耶夫的助手哈吉耶夫（Hikmet Hajiyev）也出聲譴責，亞美尼亞軍方對亞塞拜然人口中心公然砲擊，致使與卡拉巴赫地區接壤的貝亞拉甘有平民傷亡，「我的國家會毫不猶豫地對亞美尼亞進行報復。」

納戈諾卡拉巴赫地區領導人阿魯秋尼揚（Հարությունյան）在臉書上更放話，要亞塞拜然城市的居民趕緊「閃遠一點」，因為接下來不排斥會轟炸大城市裡的軍事設施。

衝突中的要角俄羅斯一直與亞美尼亞維持軍事同盟，但同時又與亞塞拜然政府方關係密切。所以兩國在過去30年來即便有所衝突，通常會由俄羅斯出面調解平息，但這次似乎「太過火了」，同時忽略來自俄、美、法和歐盟的停火要求。

▲▼亞塞拜然。（圖／路透）

▲亞塞拜然民眾抬著在衝突中喪生的戰士的棺材，上街抗議亞美尼亞的行徑。（圖／路透）

而自從土耳其出兵涉入後，東高加索地區面對的情勢更加複雜。土耳其總統艾爾段（Recep TayyipErdoğan）呼籲，要找到衝突的解決方案，占領者（亞美尼亞人）必須撤離這片土地。

這片東南部高加索地區一直都是西方關注的焦點，作為連接歐、亞、中東三大區域的咽喉，也是石油與天然氣流通的要道。自七月爆發衝突以來，雙方傷亡可能已經破千，但多數是無辜的邊境平民。

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