土石流3秒沖垮整棟房！致命風暴強襲法義　市長：百年來最慘洪災

▲熱帶風暴艾力克斯（Storm Alex）造成至少8人死亡、30人下落不明。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合報導

威力驚人的熱帶風暴艾力克斯（Storm Alex）近日襲擊了法國東南部與義大利西北部，造成至少8人死亡、30人下落不明。法國尼斯市（Nice）北部村莊遭受洪水及土石流的嚴重侵襲，道路、橋梁與房屋等被毀，。義大利威尼斯市長表示，「這是百年最慘洪災」。

根據《法新社》報導，艾力克斯風暴1日於法國西南岸登陸，挾帶的豪雨引發山崩、洪水沖毀了道路與房屋，數個法義山區邊境的村莊的對外聯繫因此遭到切斷，目前造成了至少8人死亡、30人失蹤。

Saint Martin Vésubie mon village dévasté.



Je pense à mes amis, à tous les St Martinois et les habitants de la vallée



Des images de désolation qui resteront gravées a jamais#alpesmaritimes pic.twitter.com/FCLPZEcKwb — Eric Ciotti (@ECiotti) October 3, 2020

尼斯市以北一個擁有1400名居民的村莊，因風暴而完全切斷了與外界的聯繫，一群渾身泥濘的民眾聚集於廣場，喝著救難人員空運過來的瓶裝水，等待被運送到安全地帶。62歲的村民Sandra Dzidt表示，「我的三層樓高的房子就在河裡，只剩下一堵小牆和一扇門，我不得不穿著睡衣逃離洪水。」

報導指出，法國總理卡斯泰克斯（Jean Castex）3日乘坐直升機視察災區後，緊急部署軍隊與緊急救難金以全力救災。卡斯泰克斯表示，在看到數十輛和幾座房屋被洪水沖走後，他擔心失蹤人數可能還會上升。

▲熱帶風暴艾力克斯（Storm Alex）威力十足。（圖／路透）

報導稱，義大利皮埃蒙特區主席奇里奧（Alberto Cirio）表示，24小時內降下630毫米的雨量，這是自1954年以來從未有過的，要求政府宣布進入緊急狀態。威尼斯市長布魯尼亞羅（Luigi Brugnaro）也說，這是百年最慘洪災。

奇里奧補充，新冠肺炎已造成約3.6萬人死亡，經濟受到重創，地區今年的稅收收入將減少2億歐元（約新台幣67.7億元），「如果國家不投入救援資金，我們就無法復甦。」