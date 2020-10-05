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蘋果副總裁：新iPad Air的Touch ID是「難以置信的工程壯舉」

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▲▼蘋果發表會,iPad Air,A14晶片。（圖／翻攝自蘋果發表會直播）

▲蘋果Pad Air 4。（圖／翻攝自蘋果）

 記者陳心怡／外電報導

蘋果於9月15日發布了iPad Air 4，該機外觀上採用像是iPad Pro系列的設計，尺寸為10.9吋，雖然是全螢幕的設計，不過不支援Face ID，而是採用Touch ID確保用戶安全性。日前蘋果產品行銷副總裁Bob Borchers和硬體工程副總裁John Ternus在YouTube節目中也分享一些幕後細節及產品變化。

這次Touch ID並不是在螢幕下方以Home鍵的形式出現，而是將指紋辨識功能搭載於機身側邊的電源鍵上，對此，Borchers 稱之為「一項令人難以置信的工程壯舉」，其旨在將所有功能和安全特性都整合到更小的範圍中。

在被問及其是否使用了相同的技術、並將體型進一步縮小時，Ternus 回答說，這更像是一場技術演進。蘋果希望為iPad Air 4 用上全螢幕設計，但設備的長寬比是一項挑戰，工程團隊致力於擺脫實體Home 鍵，但這又涉及不得不為Touch ID 傳感器找到一個新的容納之處。

與此同時，與電源鍵集成的指紋傳感器必須相當敏銳，且可隨著時間的推移不斷完成適應調整，為使用者帶來更好的體驗，工程團隊在幕後耗了大量的算法和硬體工作。至於這個「難以置信」的位置選擇，Ternus 解釋道，在支援行動網絡的iPad 機型上，外殼頂部正好也佈置了大量天線，這意味著他們必須確保零組件之間不會產生互相干擾。

iPad Air 4未來將有機會成為果粉的平板產品首選，因為這款平板相容於11吋的巧控鍵盤、支援Apple Pencil 2，處理器又是採用最新的A14晶片，但是果粉所需要的購置成本又比iPad Pro產品來得更低，iPad Air 4勢必將成為未來的熱門蘋果平板產品。

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