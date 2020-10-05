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爸媽不在就出來「激戰」　變態大叔躲15歲少女衣櫃一個月！

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▲▼衣櫃,衣櫥,示意圖。（圖／視覺中國）

▲男子竟然躲在少女衣櫃1個月。（圖／示意圖／視覺中國）

記者李振慧／綜合報導

美國佛州一名15歲少女的衣櫃裡竟然躲藏一名大叔，父母發現報案後，警方立即逮捕36歲男子羅斯莫因(Johnathan Lee Rossmoine)，發現他透過網路結識少女，因為不想談「遠距離戀愛」，便偷偷住在對方衣櫃中，時間已經長達一個月。

赫爾南多郡(Hernando County)調查人員表示，來自路易斯安那州的羅斯莫因，2年前透過網路結識15歲少女，交往後曾開過幾次車到對方居住的斯普林希爾(Spring Hill)處發生性關係，後來嫌見面不方便就住進對方房內，平時大多躲在衣櫃，只有爸媽不在家時才會出來溫存。

少女表示，羅斯莫因於8月19日開始住在她房內，目前已經待了大約5個星期，一開始網路交友時她謊騙對方自己18歲，實際見面後才坦承只有15歲，2人除了在房內，也曾在對方停在附近的車內發生過性關係。警方目前依與12至16歲未成年者發生性關係等4項罪名對羅斯莫因進行起訴。

Media Release Louisiana Man Arrested on Numerous Sex Charges Involving Teen Date: September 29, 2020 On 09-27-2020 at...

Hernando County Sheriff's Office 發佈於 2020年9月29日 星期二

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