前白宮顧問確診　女兒才剛PO她狂咳影片：戴口罩！別聽白癡總統的

▲前白宮顧問凱利安女兒克勞迪亞於TikTok上傳母親在家裡狂咳的影片。（圖／翻攝自TikTok／claudiamconway）

記者張寧倢／綜合報導

前白宮顧問凱利安康威（Kellyanne Conway）於2日晚間宣布，自己的新冠病毒檢測呈陽性反應，出現一些「輕微咳嗽」的症狀，但目前「感覺良好」。女兒克勞迪亞（Claudia Conway）早在這之前就已於TikTok上傳過，凱利安在家裡到處狂咳嗽的一系列影片。

根據《太陽報》報導，前白宮顧問凱利安2日晚間於推特上宣布自己確診，出現了包含「輕微咳嗽」等症狀，但感覺很好，目前已開始隔離，且「我的心永遠和每一位受疫情影響的人在一起」。

據《每日郵報》報導，15歲的女兒女兒克勞迪亞2日稍早就曾在TikTok上發布凱利安在家裡咳嗽的一系列影片，懷疑母親是否染疫，還一邊對嘴地說「這很奇怪、很可疑，在川普宣布新冠病毒檢測陽性後，我媽就在房子裡到處狂咳。」殊不知，才過沒多久凱利安果然傳出確診消息，克勞迪亞也再次發文自嘲，「現在看起來不太好笑了。」

克勞迪亞表示，自己也出現了肺部疼痛、呼吸困難等症狀，因為新冠病毒就快要死掉了，並且再次提及母親確診一事，「我媽媽已經得了COVID-19，我很生氣，戴上你的口罩，別聽我們的白癡總統的廢話，保護你自己和你周圍的人。」

9月26日白宮玫瑰花園舉辦大法官巴瑞特（Amy Coney Barrett）的提名儀式，在場包括凱利安與川普總統在內，目前至少已確認10人染疫。

Tonight I tested positive for COVID-19. My symptoms are mild (light cough) and I’m feeling fine. I have begun a quarantine process in consultation with physicians.



As always, my heart is with everyone affected by this global pandemic. — Kellyanne Conway (@KellyannePolls) October 3, 2020

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