前白宮顧問確診　女兒才剛PO她狂咳影片：戴口罩！別聽白癡總統的

▲前白宮顧問凱利安女兒克勞迪亞於TikTok上傳母親在家裡狂咳的影片。(圖/翻攝自TikTok/claudiamconway)

記者張寧倢/綜合報導

前白宮顧問凱利安康威(Kellyanne Conway)於2日晚間宣布,自己的新冠病毒檢測呈陽性反應,出現一些「輕微咳嗽」的症狀,但目前「感覺良好」。女兒克勞迪亞(Claudia Conway)早在這之前就已於TikTok上傳過,凱利安在家裡到處狂咳嗽的一系列影片。

根據《太陽報》報導,前白宮顧問凱利安2日晚間於推特上宣布自己確診,出現了包含「輕微咳嗽」等症狀,但感覺很好,目前已開始隔離,且「我的心永遠和每一位受疫情影響的人在一起」。

據《每日郵報》報導,15歲的女兒女兒克勞迪亞2日稍早就曾在TikTok上發布凱利安在家裡咳嗽的一系列影片,懷疑母親是否染疫,還一邊對嘴地說「這很奇怪、很可疑,在川普宣布新冠病毒檢測陽性後,我媽就在房子裡到處狂咳。」殊不知,才過沒多久凱利安果然傳出確診消息,克勞迪亞也再次發文自嘲,「現在看起來不太好笑了。」

克勞迪亞表示,自己也出現了肺部疼痛、呼吸困難等症狀,因為新冠病毒就快要死掉了,並且再次提及母親確診一事,「我媽媽已經得了COVID-19,我很生氣,戴上你的口罩,別聽我們的白癡總統的廢話,保護你自己和你周圍的人。」

9月26日白宮玫瑰花園舉辦大法官巴瑞特(Amy Coney Barrett)的提名儀式,在場包括凱利安與川普總統在內,目前至少已確認10人染疫。

Tonight I tested positive for COVID-19. My symptoms are mild (light cough) and I’m feeling fine. I have begun a quarantine process in consultation with physicians.



As always, my heart is with everyone affected by this global pandemic.