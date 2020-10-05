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川普確診前接觸逾百人「恐成超級傳播者」　白宮鬆散防疫外媒狠批

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▲▼川普。（圖／路透）

▲川普染疫後，白宮並未及時追踪其接觸史遭外媒狠批。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

美國總統川普10月2日凌晨宣佈染疫。外媒指出，川普在確診新冠肺炎前幾天，曾在多個公開活動中露面。期間，他曾接觸數百人，也未戴口罩，也沒有保持社交距離，恐將成為「超級傳播者」，但白宮與相關單位並未與接觸者聯繫或指導他們該採取什麼措施，可見白宮對待疫情的態度鬆散。

美國廣播公司新聞(ABC News)對川普確診前幾天的公開日程表進行回顧。川普9月26日在白宮玫瑰園宣佈提名巴瑞特（Amy Coney Barrett）為大法官，現場共有150名政治人物與宗教領袖出席，其中包含前白宮顧問康威、聖母大學校長簡金斯（John I. Jenkins）等人已確診。

▲▼川普9月26日在白宮玫瑰園宣佈提名巴瑞特（Amy Coney Barrett）為大法官。（圖／路透）

▲ 川普宣佈提名巴瑞特為大法官的活動已傳出數位確診者。（圖／路透）

川普9月27日在白宮東廂（East Room）舉行「金星家族」活動，期間他曾與記者面對面交談、與金星家庭並排站在一起、與捐贈者親密接觸。隔天，他也在白宮舉辦了兩場記者會。

總統辯論會當天，川普與其家人並未佩戴口罩，還出言嘲諷拜登，「每次看到他，他都戴著口罩；他可能在200英尺外說話，但我只能見到他戴著最大的口罩」。川普在9月30日與10月1日分別前往明尼蘇達州以及新澤西州自家高爾夫球俱樂部進行競選活動，兩場活動共接觸逾百人。

▲▼美國總統大選第一輪辯論。（圖／路透）

▲美國總統大選第一輪辯論中，多人未佩戴口罩恐成防疫漏洞。（圖／路透）

ABC認為，鑒於川普在確診前曾與各界人士和社區廣泛接觸，因此他的病毒傳播範圍將遠遠超出白宮西翼，蔓延到他最近幾天訪問過的各州和城市。不過，CNN卻指出，白宮並未對接觸者採取強有力的追蹤措施，體現了白宮在防疫上的寬鬆態度。直至本周，白宮工作人員也很少佩戴口罩，甚至也未保持社交距離。

儘管白宮堅稱，在10月1日的新澤西籌款活動後，他們已經「按照CDC的指導方針，對接觸者進行了全面追蹤」，其他活動也採取類似措施，但CNN報導，接觸者透露，自從第一夫婦的診斷結果出來後，白宮並未與近期在川普夫妻核心圈子的人聯繫，更遑論指導如何進行自我隔離等防疫措施了。

路透社報導，新澤西官員指出，白宮已提供參加川普1日在貝德明斯特（Bedminster）籌款活動的名單，被牽涉的人員多達206人。新澤西衛生局表示，他們「已和這些人聯繫，並建議他們自我觀察是否有肺炎相關症狀。若他們曾與總統和白宮工作人員有親密接觸，建議他們自我隔離14天。」

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