墨西哥103歲人瑞嬤「患慢性肺疾」…入院僅10天　戰勝新冠肺炎

▲墨西哥103歲人瑞嬤戰勝新冠肺炎。（圖／翻攝自推特／IMSS）



文／中央社

墨西哥社會安全研究所（IMSS）今天宣布，一名患有慢性肺疾的103歲人瑞阿嬤，日前成功戰勝2019冠狀病毒疾病（COVID-19）。

法新社報導，隸屬墨西哥醫療保健系統的社會安全研究所指出，這名老婦人染疫後，曾住院11天接受治療。老婦人的全名並未公布，僅知她名叫多納瑪麗亞（Dona Maria）。

多納瑪麗亞採檢呈陽性，她雖患有慢性肺疾，但沒有其他會加重病情的因子，如糖尿病、肥胖或高血壓。

多納瑪麗亞於9月22日被送往西部哈里斯科州（Jalisco）瓜達拉哈拉（Guadalajara）一間地區醫院，當時有發燒、呼吸困難和流鼻水等症狀。多納瑪麗亞在治療期間沒有動用到呼吸器。

地區醫院主任桑傑士（David Sanchez）說：「她總是非常開朗、意識清醒，和醫師們說話。她最後甚至還叮嚀我們好好照顧自己。她的進展相當好，症狀已消除。」

多納瑪麗亞10月2日出院返家。社會安全研究所公布的照片可見，多納瑪麗亞坐在輪椅上被推出醫院時，朝著列隊歡送的醫師們鼓掌致意。

此前更令人訝異的另一起病例位於東南部塔巴斯戈州（Tabasco），當地1名118歲人瑞7月25日確診染疫，後來順利痊癒。

路透社引據衛生部數據報導，墨西哥確診病例今天增加到76萬1665起，病故總人數通報為7萬9088人。

當局通報今天新增3712起病例、208人病故，但由於篩檢能量有限，真實數字恐怕比通報數字還要高得多。