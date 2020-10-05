　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

隱瞞總統病情是白宮慣例　「100年前的川普」染疫後也曾保密至死

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲川普確診新冠肺炎後戴著口罩走出白宮，搭乘軍機前往醫院。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普確診新冠肺炎後戴著口罩走出白宮，搭乘軍機前往醫院。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／綜合報導

美國總統川普1日確診新冠肺炎後，被爆出他要求幕僚封口，並對外宣稱身體狀況良好。CNN批評川普試圖淡化病情的舉動損害人民信任感。不過，縱觀美國歷史，歷任總統在健康問題上撒謊並不罕見，我們熟知的羅斯福、甘迺迪等總統都曾對外隱瞞自己的身體狀況。

川普染疫後被拿來與美國第28任總統威爾遜（Woodrow Wilson）做比較。在威爾遜的任期中，被稱作「西班牙流感」的全球性疫情在一戰臨近結束時爆發，並持續發生到1919年才結束，造成4000萬人死亡，成為人類有記載歷史中最為毀滅性的一次傳染病疫情。

▲▼威爾遜（Woodrow Wilson）。（圖／達志影像／美聯社）

▲任期內爆發「西班牙流感」並同樣染病的威爾遜被外界拿來與川普做比較。（圖／達志影像／美聯社）

據美聯社與《華盛頓郵報》報導，1919年4月，威爾遜在參加巴黎和會時突然發病，且症狀十分嚴重，以至於他的私人醫生格雷森（Cary Grayson）都以為他中了毒。在照顧了威爾遜一夜之後，格雷森給白宮寫了一封信，寫明總統病得很重，談判幾乎中斷，總統甚至不能在床上坐起來。

華盛頓立即下令保密威爾遜的診斷結果，因此格雷森當時告訴記者，威爾遜只是感冒了，需要休息一下，並將總統的病歸咎於巴黎的陰雨天氣。杜蘭大學（Tulane University）公共衛生教授巴里（John M. Barry）在《大流感》（The Great Influenza）一書中分析，威爾遜可能是感染了西班牙流感，而非白宮所說的輕微感冒；儘管此說法存在爭議，但也證明白宮有權利向公眾公佈多少資訊。在此次川普染疫風波中，威爾遜也被外界拿來做比較。

▲▼口腔手術。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲克里夫蘭曾在一艘私人遊艇上進行秘密口腔手術。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

第22和第24任總統克里夫蘭（Stephen Grover Cleveland）也曾因擔心健康狀況不佳成為政治上的弱點，因此選擇深夜在長島海灣的一艘私人遊艇上秘密進行口腔手術。費城內科醫師學會（College of Physicians）2000年時在一次展覽中展示了從他嘴裡取出的癌變部位。

克里夫蘭不是唯一一位對自己的手術秘而不宣的總統。第36任總統詹森（Lyndon B. Johnson）也在1967年秘密進行了手部皮膚損傷的切除手術。

▲▼羅斯福（Franklin D. Roosevelt）。（圖／達志影像／美聯社）

▲羅斯福在選舉期間隱瞞病情，卻在中選後的幾個月內過世。（圖／達志影像／美聯社）

領導美國度過了十年戰爭和經濟蕭條的第32任總統羅斯福（Franklin D. Roosevelt）在1944年初被診斷患有高血壓、高血壓性心臟病、心力衰竭和急性支氣管炎，他還有潛在的動脈硬化風險。

隨著大選的臨近，羅斯福和白宮工作人員發表聲明宣稱，總統的健康狀況遠沒有那麼嚴重；他的醫生甚至告訴記者，「在選舉期間，有關總統健康狀況不好的報導是可以理解的，但它們不是真的。」歷史學家認為，他的醫生對病人和公眾隱瞞了所有事實，導致羅斯福在贏得連任後，在幾個月內死於中風。

▲▼甘迺迪（John F. Kennedy）。（圖／達志影像／美聯社）

▲歷史學家懷疑甘迺迪在遇刺身亡前長期受病痛所苦。（圖／達志影像／美聯社）

曾為甘迺迪（John F. Kennedy）總統寫過傳記的歷史學家達萊克（Robert Dallek）表示，從甘迺迪遇刺前8年的醫療檔案可見，他所遭受的痛苦和疾病比大多數人所知的要多，每天要服用多達八種藥物，其中包括止痛藥、興奮劑、安眠藥和維持生命的激素。甘迺迪去世後，傳記作家們拼湊出他可能患有阿狄森氏病、持續性的消化道問題、背部疼痛等。

在川普透過推特向世界宣佈，他和第一夫人都感染了新冠肺炎後，白宮最初沒有透露他的病情細節；白宮新聞秘書麥肯納尼（Kayleigh McEnany）指出，川普被送入沃爾特裡德國家軍事醫學中心（Walter Reed Medical Center）只是出於「謹慎的考量」。然而，無論川普是否染疫，他每天仍宣稱，美國已扭轉疫情的局面，以免造成恐慌，進而導致美國經濟在總統選舉前崩潰，影響他尋求連任。

►入秋保濕首選！喚回青春水嫩肌

►票券擺到過期？逮就補！快來換成東森幣

ET快訊
機車國道「叼菸蛇行」被撞！警用生命拖出護欄...畫面曝：請保
快訊／諾貝爾生醫獎揭曉！2美國學者、1英國學者共同獲得
「每餐1飲食惡習」成釀病關鍵　陸母子竟患同一癌症
兩岸開戰民眾第一反應是「這個」　她秒喊：支持統一、祖國萬歲
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

快訊／南韓前總統全斗煥遭求刑1年6個月年！下個月公布判刑結果

赴美買遊艇被抓包！南韓外長丈夫「享受人生」　妻子低頭道歉收尾

埃及「死者之城」59具棺木出土　距今2500年木乃伊保存完好

大演病房實境秀！網放大川普「抱病辦公照」驚：只是在白紙簽名

迪士尼樂園將裁員2.8萬人　1/4是佛羅里達員工

快訊／諾貝爾生醫獎揭曉！　3學者發現「C肝病毒」共同獲得

川普確診前接觸逾百人「恐成超級傳播者」　白宮鬆散防疫外媒狠批

英國2歲路易小王子對94歲主持人提問　換來「猴子」答案

21歲女大生「塞烘衣機」慘卡20分鐘！被消防員拯救笑瘋：我沒用過

川普對病情「說法反覆」　時機敏感疑點重重！

吳宗憲夢到黃鴻升「他笑著喊憲哥」　曝原本今年三月就退休了..

金曲31／Lulu.唐綺陽驚喜串場！　青峰測字被虧...Ella自嘲「我的歌不紅」

持修奪最佳新人...想要「17萬青眼白龍卡」　陳鎮川拒送禮：他喜歡的玩具好貴！！

魏如萱不只主持壓軸表演超強　一次把「最佳國語專輯」收錄歌曲唱完

正義姐譙他碰綠蠵龜：玩夠了嗎　浮潛男強辯「怕他擱淺」下場慘

虎斑貓躺心愛魚枕頭爽嚼飼料　下秒感覺來了...瞬間斷電睡翻！

快閃樂園！桃園「摩天輪→風火輪」 　超快360°旋轉...他：整個擠到變形

外國人接小孩「迷路＋手機沒電」警用英文神救援！成功找到地址

朱海君封台語歌后「NONO豪請雞排」　6000份一算48萬...臉秒歪

魏如萱奪下「最佳女歌手獎」　台上爆哭呼喊兒子：媽媽真的得獎了！

快訊／南韓前總統全斗煥遭求刑1年6個月年！下個月公布判刑結果

赴美買遊艇被抓包！南韓外長丈夫「享受人生」　妻子低頭道歉收尾

埃及「死者之城」59具棺木出土　距今2500年木乃伊保存完好

大演病房實境秀！網放大川普「抱病辦公照」驚：只是在白紙簽名

迪士尼樂園將裁員2.8萬人　1/4是佛羅里達員工

快訊／諾貝爾生醫獎揭曉！　3學者發現「C肝病毒」共同獲得

川普確診前接觸逾百人「恐成超級傳播者」　白宮鬆散防疫外媒狠批

英國2歲路易小王子對94歲主持人提問　換來「猴子」答案

21歲女大生「塞烘衣機」慘卡20分鐘！被消防員拯救笑瘋：我沒用過

川普對病情「說法反覆」　時機敏感疑點重重！

請她餐盤放回收台！女大生「我不要拿去」淚灑學生餐廳　網全看傻

手機回收月起跑　台南市環保局：回收手機趁現在！

佳世達旗下蘇州明基醫院　取得JCI國際醫療認證

2湯匙生珍珠＝1/3碗白飯！　營養師贊成手搖飲標示「加料」總熱量

Google紓困零售商！　開放分頁免費刊登廣告　

奧迪「RS性能大軍」完整報價　最強RS Q3 Sportback首度導入349萬

快訊／南韓前總統全斗煥遭求刑1年6個月年！下個月公布判刑結果

佘詩曼吃牙膏！　擠滿牙刷一口吞…認「喜歡這口味」整條抓來吸

1160萬常客優惠回饋金未領取　北捷：11月4日前補領

陳彥博戴錶比超馬感覺「活著」　笑納第一只浪琴機械錶

「完全沒剎車」高速直撞遊覽車！　路人全嚇傻...雙載騎士頭部重創

國際熱門新聞

川普染疫民調勝拜登　搖擺州狂贏

「Kenzo」創辦人感染新冠肺炎　巴黎病逝

零售商流出！　iPhone 12「共5款」2萬起跳

軍隊群聚感染暴增！36人「失去味覺」確診新冠

川普醫院外巡禮　醫生火大開罵

快訊／川普最新影片！要給眾人「小驚喜」

川普恢復順利　周一能出院回白宮

軟飯男車內狂歐6小時！17歲小媽媽懷胎6月流產

川普病情好轉　白宮醫曝「出院時間」

亂倫父女殺死男友　碎屍後激戰

36歲男躲少女衣櫃　爸媽不在就激戰

川普隱瞞快篩陽性　染疫後照樣上節目

超市貨架「骨牌連倒」　21歲正妹遭活活砸死

美選智庫民調：川普奪320張選舉人票連任

更多熱門

相關新聞

飯店招人才標榜「空服員優先」

飯店招人才標榜「空服員優先」

疫情重創航空產業，年初遠東航空停飛、酷鳥航空6月宣布解散，飯店業者承億文旅鎖定空服人才推出轉職專案，大舉招募優秀人才，為集團2021年預計新開幕的日月潭及高雄2間家飯店做準備，積極爭取人才，表明將「特別保留求職彈性給空服業」。

疫情重創！迪士尼「不忍了」　手刀裁撤2.8萬人

疫情重創！迪士尼「不忍了」　手刀裁撤2.8萬人

即／歐盟執委會主席將自主隔離至6日

即／歐盟執委會主席將自主隔離至6日

刪去訪韓行程！蓬佩奧致電南韓外長「求諒解」

刪去訪韓行程！蓬佩奧致電南韓外長「求諒解」

36歲男躲少女衣櫃　爸媽不在就激戰

36歲男躲少女衣櫃　爸媽不在就激戰

關鍵字：

2020美國總統大選共和黨川普新冠肺炎COVID-19世界疫情北美要聞美國

讀者迴響

發燒話題

地震 小鬼黃鴻升 新冠肺炎 三倍券 金曲獎 金正恩 唐鳳 魏如萱 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 竹內結子 捷運環狀線 金馬獎 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

烤肉吃「土虱的蛋」掛急診　醫師滿頭問號

快訊／泰山機車誤闖國道…引發9車連環撞

小鬼27歲就認識峮峮「隔8年重逢熱戀」！

年收千萬卻開TOYOTA！網點1關鍵：錢滾錢

川普染疫民調勝拜登　搖擺州狂贏

機車叼菸蛇行　引發國道9車連環撞

吳宗憲曝《天堂有多遠？》8人合唱原因：鬼鬼那天殺到錄音室

吳宗憲「其實3月要退休」慟失小鬼黃鴻升　曝《玩很大》走向

《玩很大》接棒小鬼「3男星」名單曝光！

雲林孝子「左耳被打爛」倒果園亡...曾任警察愛喝酒

熊熊突發黑白文！萬箭穿心：我決定…

棒棒堂6棒「誰過得最好？」　鄉民點名他

中秋連假結束上班首日　高雄男撞電桿當街爆頭亡

好市多試穿FILA「大媽狂踩鞋」　酸民慘吃癟

嘉義驚見蝙蝠車　葉宜津：周杰倫的？

更多

最夯影音

更多
吳宗憲夢到黃鴻升「他笑著喊憲哥」　曝原本今年三月就退休了..

吳宗憲夢到黃鴻升「他笑著喊憲哥」　曝原本今年三月就退休了..
金曲31／Lulu.唐綺陽驚喜串場！　青峰測字被虧...Ella自嘲「我的歌不紅」

金曲31／Lulu.唐綺陽驚喜串場！　青峰測字被虧...Ella自嘲「我的歌不紅」

持修奪最佳新人...想要「17萬青眼白龍卡」　陳鎮川拒送禮：他喜歡的玩具好貴！！

持修奪最佳新人...想要「17萬青眼白龍卡」　陳鎮川拒送禮：他喜歡的玩具好貴！！

魏如萱不只主持壓軸表演超強　一次把「最佳國語專輯」收錄歌曲唱完

魏如萱不只主持壓軸表演超強　一次把「最佳國語專輯」收錄歌曲唱完

正義姐譙他碰綠蠵龜：玩夠了嗎　浮潛男強辯「怕他擱淺」下場慘

正義姐譙他碰綠蠵龜：玩夠了嗎　浮潛男強辯「怕他擱淺」下場慘

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能送享好禮多重送

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城慶中秋

寵物雲商城慶中秋

中秋烤肉 毛孩也想吃肉肉！輸入「ss100」現折100「ss200」折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面