ISIS非洲建新首都…斬殺1500人還養性奴！　索馬利亞組織成生力軍

▲伊斯蘭國實行嚴格的伊斯蘭教法，旨在建立教合一的獨立國家。2019年被敘利亞政府攻克中東地區最後一個據點，政權輾轉流亡到非州莫三比克。（圖／翻攝自Facebook／Rapture Forums）

實習記者湯子暘／綜合報導

美國總統川普2019年宣布，伊斯蘭國組織（ISIS）領導人巴格達迪（أبو بكر البغدادي）已被美軍擊斃，同年號稱已將ISIS徹底趕出中東。然而伊斯蘭國似乎準備在非洲的莫三比克捲土重來，在當地已殺害超過1500人，建立走私槍械彈藥、人口的據點，結合當地武裝勢力，試圖要將港口莫辛布瓦（Mocimboa da Praia）作為「新首都」，在當地斬殺居民，甚至強拉婦女培養成性奴隸。

根據《太陽報》的報導，非州南部國家近幾年來飽受ISIS的侵襲，尤以莫三比克（Mozambique）為重點目標。伊斯蘭國今年八月時奪下港口城市莫辛布瓦，認定這裡作為繼上巴古斯（الباغوز فوقاني‎）之後的新首都。

▲被ISIS摧毀家庭的一家人露宿於廢棄的加油站。（圖／翻攝自Facebook／Rudaw English）



莫辛布瓦為非州東岸重要港口，同時也富含豐富石油資源，多家電信公司在此地設立基地台，給予伊斯蘭國極大的利用空間。此外，鄰近的索馬利亞武裝勢力「青年黨」（حركة الشباب المجاهدين‎）更可能成為「生力軍」，與伊斯蘭國和其他聖戰組織合流。

莫辛布瓦優越的地理位置也是受伊斯蘭國青睞的原因，不僅東臨莫三比克海峽，可遠航至印度、東南亞；也背靠廣衾的叢林地區，提供伊斯蘭國可退守遊擊戰的縱深，以及無法被預測的走私路線，讓繁茂的雨林成為非法人口、槍械流通的天然避風港。

▲位於北莫三比克被燒毀的村莊Aldeia da Pa。（圖／翻攝自twitter／Club of Mozanbique）



反恐專家奧托（David Otto）指出，「坐擁深廣的叢林，又是印度洋航線便道，由於這樣複雜的地理環境，讓德爾加杜角（Cabo Delgado）與莫辛布瓦成為任何武裝勢力的完美藏身之地。他們西可退守打遊擊戰；東能逃往公海，再偷渡至任何國家，同時又能依叢林地利之下走私，有強大的後勤補給。」

伊斯蘭國同時更實行「在地化」，打造多元組成路線。奧托宣稱，組織現任領導人阿卜度拉（Abdala Likongo）與當地馬昆德部落（Makunde）結為姻親關係，「相較於政府軍對當地僅一點點的認識，與地方勢力有所聯繫的伊斯蘭國在這方面有巨大的優勢。」

▲伊斯蘭國組織於莫三比克建立新的根據地，據傳已在當地殺害超過1500人。（圖／翻攝自twitter／Club of Mozanbique）



莫三比克政府軍隊2019年與當地武裝勢力有一系列的交戰，卻甚至因為彈藥先行用盡而不得不撤退。專家評估，當地武裝勢力有至少有超過1000人的規模，且有系統化的專業訓練人員。隨後今年伊斯蘭國占領莫辛布瓦，將政府設施全部燒毀，最後莫辛布瓦的天空只剩下伊斯蘭國黑白相間的旗幟。

奧托表示，ISIS也擅於利用人性的恐懼，「政府軍和可能的間諜都被抓起來砍頭，作為聖戰團體給外界的『警訊』。婦女們成為綁架的主要目標，作為性奴隸，而其他人則被送往港口勞動。」而恐怖份子同時也榨乾地方經濟來源，讓莫辛布瓦地區貧窮問題益發嚴重，藉此招募生活不下去的年輕人。