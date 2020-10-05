埃及「死者之城」59具棺木出土　距今2500年木乃伊保存完好

▲在埃及吉薩的薩卡拉（Saqqara）墓地附近新發現的墓地中發現了大約2500年前的石棺。（圖／路透社）

實習記者蔡岱樺／綜合報導

埃及旅遊和文物部官員3日宣布，考古隊在吉薩省薩卡拉地區(Saqqara)一個單獨墓穴中發掘出59具距今約2500年的棺木，現場開箱後，棺木內保存完好的木乃伊曝光。

據《新華社》報導，埃及旅遊和文物部長哈立德•阿納尼(Khaled el-Anany)在現場接受記者採訪時說，這是薩卡拉地區的一次重要考古發現，已出土木棺保存完好，遺址中尚有未出土棺木等待發掘，考古隊初步判斷這些木棺的主人為古埃及祭司或官員。許多陪葬品也一併出土，成為埃及數十年來最重大的考古成果之一，埃及知名考古學家哈瓦斯(Zahi Hawass)興奮表示：「這項發現將傳遍全球，因為這是2020年在埃及發生的最重要發現。」

薩卡拉地區是埃及境內一個古代大型墓地，位於開羅以南約30公里，面積約7公里乘1.5公里，該地現時仍屹立著最古老金字塔——階梯金字塔，該金字塔在前27世紀建成。在古埃及定都孟菲斯的時候，薩卡拉是孟菲斯的「死者之城」，可以說是古埃及文明核心遺址。

埃及最高文物委員會秘書長穆斯塔法•瓦齊里表示，這些棺木埋藏深度為地下10公尺至12公尺左右，出土時處於完全密封狀態，且棺木表面有彩繪，與其同時出土的還有古埃及神明雕像。

這是繼2019年，埃及南部盧克索(Luxor)曾單個墓穴中出土30具木棺後，又一次在一個墓穴中發現這麼多的棺木。

▼考古隊在吉薩省薩卡拉地區發現2500年前的完整棺木。（示意圖／路透社）