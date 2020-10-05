　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普最新病況！戴口罩「坐車巡禮」向鐵粉揮手比讚　出院時間曝光

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼川普搭車短暫出院，向支持者揮手。（圖／路透）

▲美國總統川普搭車短暫出院，向支持者比讚。（圖／路透）

記者吳美依／整理報導

美國總統川普1日宣布確診新冠肺炎，隨後住進沃爾特里德國家軍事醫學中心（Walter Reed Medical Center），一度經歷發燒、血氧濃度下降與呼吸器輔助，但如今情況好轉，最快5日即可出院。他4日在推特上報平安後，搭車短暫外出，向院外等待的支持者們揮手、比讚致意。

根據白宮醫療團隊，川普染疫後，血氧濃度一度下降至不到94％，甚至二度接受呼吸器輔助，幸好經過輸氧與瑞德西韋、地塞米松（類固醇）等藥物治療後，不僅發燒、呼吸困難症狀解除改善，飲食也逐漸恢復，情況持續好轉，預計最快明（5）日即可出院。

▲▼川普搭車短暫出院，向支持者揮手。（圖／路透）

▲川普僅戴著口罩，並未穿著防護衣。（圖／路透）

川普4日再度在推特上傳影片，除了感謝醫護以外，也預告要給在院外守候的支持者與「愛國者們」一個「小驚喜」。他形容，確診與住院的經歷是一場「有趣的旅程」，也因此對於新冠肺炎有了更多的認識，而這才是「真正的學校」。

川普在推特上報平安不到一小時後，就搭車短暫離院。他戴著口罩，沒有穿著防護衣，在車內熱情地向粉絲們揮手、比讚致意，彷彿是一場「巡禮」。在院外守候多時的川粉們也相當激昂，熱情地揮舞國旗，情緒狂熱，士氣大振。

 

►票券擺到過期？逮就補！快來換成東森幣

ET快訊
小鬼27歲初見面峮峮「隔8年重逢熱戀」！他當媒人撮合害羞互動
金曲露車頭燈爆紅！孟子73代孫「6年前當記者舊照」被起底
說完調漲保費就走專家全看傻　醫怒斥陳時中：開會模式新三觀
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

15歲少女遭叔叔綁架！　2周後玉米田發現「碎屍」遭野獸分食

軍隊群聚感染暴增！失去味覺才驗出36人確診　軍官坦承中秋曾外出

愛因斯坦小時候數學爛？高中成績單曝光　網：根本全方位天才！

諾貝爾生醫獎今登場！　學者曝：新冠肺炎相關研究獲獎機率低

川普「前一晚」就確診！瞞病況照上節目噴口水　還對幕僚下封口令

川普最新病況！戴口罩「坐車巡禮」向鐵粉揮手比讚　出院時間曝光

川普「開車巡禮」揮手僅戴口罩！民眾嚇瘋　競選顧問辯：安全的啦

川普醫院外「開車巡禮」僅戴口罩　醫生火大開罵：簡直瘋了！

捷克參院改選　「訪台議長」所屬黨大有斬獲！

CNN批川普淡化疫情　白宮面臨幾十年來最嚴重信任危機

金曲31／Lulu.唐綺陽驚喜串場！　青峰測字被虧...Ella自嘲「我的歌不紅」

吳宗憲夢到黃鴻升「他笑著喊憲哥」　曝原本今年三月就退休了..

魏如萱不只主持壓軸表演超強　一次把「最佳國語專輯」收錄歌曲唱完

持修奪最佳新人...想要「17萬青眼白龍卡」　陳鎮川拒送禮：他喜歡的玩具好貴！！

正義姐譙他碰綠蠵龜：玩夠了嗎　浮潛男強辯「怕他擱淺」下場慘

虎斑貓躺心愛魚枕頭爽嚼飼料　下秒感覺來了...瞬間斷電睡翻！

外國人接小孩「迷路＋手機沒電」警用英文神救援！成功找到地址

快閃樂園！桃園「摩天輪→風火輪」 　超快360°旋轉...他：整個擠到變形

保育類鯨鯊現身！0距離貼船邊 美背如鑲鑽...遊客拿手機狂拍

魏如萱奪下「最佳女歌手獎」　台上爆哭呼喊兒子：媽媽真的得獎了！

15歲少女遭叔叔綁架！　2周後玉米田發現「碎屍」遭野獸分食

軍隊群聚感染暴增！失去味覺才驗出36人確診　軍官坦承中秋曾外出

愛因斯坦小時候數學爛？高中成績單曝光　網：根本全方位天才！

諾貝爾生醫獎今登場！　學者曝：新冠肺炎相關研究獲獎機率低

川普「前一晚」就確診！瞞病況照上節目噴口水　還對幕僚下封口令

川普最新病況！戴口罩「坐車巡禮」向鐵粉揮手比讚　出院時間曝光

川普「開車巡禮」揮手僅戴口罩！民眾嚇瘋　競選顧問辯：安全的啦

川普醫院外「開車巡禮」僅戴口罩　醫生火大開罵：簡直瘋了！

捷克參院改選　「訪台議長」所屬黨大有斬獲！

CNN批川普淡化疫情　白宮面臨幾十年來最嚴重信任危機

亡兄託付顧妻小　弟以為作夢…聽到「3歲兒一席話」：他來我家了

辣妹夜歸叫Uber竟遭狼司機掐脖圖性侵　猛踹胸口逃狼爪

《RUN新聞》前進校園 鬼鬼老師上課囉！

隱身巷弄中！宜蘭廢墟風咖啡廳　必點限量咖哩飯、濃郁抹茶蛋糕

「台灣已挺住」　游錫堃祝川普早日康復繼續抗中

15歲少女遭叔叔綁架！　2周後玉米田發現「碎屍」遭野獸分食

躺車底掏出「它」！短裙制服妹一見嚇傻　噁男「紓壓」下場慘爆

大腿秒發麻！男同事離開座位「心機1舉動」摸光光　網怒：在試探

兒子上大學「585人送紅包」　超狂貪官上任首月收賄128萬

明年元旦起「手搖飲要標總熱量、總糖量」　違者最高罰300萬

娶泰國超正變性皇后！　土豪哥曝「超幸福房事」

國際熱門新聞

川普染疫民調勝拜登　搖擺州狂贏

「Kenzo」創辦人感染新冠肺炎　巴黎病逝

零售商流出！　iPhone 12「共5款」2萬起跳

川普恢復順利　周一能出院回白宮

快訊／川普最新影片！要給眾人「小驚喜」

川普醫院外巡禮　醫生火大開罵

川普病情好轉　白宮醫曝「出院時間」

軟飯男車內狂歐6小時！17歲小媽媽懷胎6月流產

超市貨架「骨牌連倒」　21歲正妹遭活活砸死

美選智庫民調：川普奪320張選舉人票連任

川普堅持工作　憔悴獨坐辦公　

川普短暫出院！在車內向支持者揮手比讚

拜登連嗨兩天！「再1個月」叫我老婆第一夫人

CNN：川普「怕示弱」原本不願住院

更多熱門

相關新聞

華春瑩：盼美國患者能獲得總統的「一流」治療

華春瑩：盼美國患者能獲得總統的「一流」治療

美國總統川普確診新冠肺炎後，美東時間4日突然搭乘座車來到院外，在車內熱情地向支持者揮手致意。儘管他病情好轉，新冠疫情仍在美國肆虐，對此，中國外交部發言人華春瑩在推特發文，「衷心希望所有美國患者，都能得到像總統一樣『一流』的治療待遇。」

柯文哲：美中對抗仍是未來15年主況

柯文哲：美中對抗仍是未來15年主況

川普「開車巡禮」僅戴口罩！競選顧問：安全的啦

川普「開車巡禮」僅戴口罩！競選顧問：安全的啦

川普醫院外巡禮　醫生火大開罵

川普醫院外巡禮　醫生火大開罵

CNN批川普淡化疫情　白宮面臨信任危機

CNN批川普淡化疫情　白宮面臨信任危機

關鍵字：

2020美國總統大選共和黨川普新冠肺炎COVID-19世界疫情北美要聞

讀者迴響

發燒話題

地震 小鬼黃鴻升 新冠肺炎 三倍券 金鐘獎 金正恩 唐鳳 李登輝 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 竹內結子 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

烤肉吃「土虱的蛋」掛急診　醫師滿頭問號

川普染疫民調勝拜登　搖擺州狂贏

吳宗憲曝《天堂有多遠？》8人合唱原因：鬼鬼那天殺到錄音室

吳宗憲「其實3月要退休」慟失小鬼黃鴻升　曝《玩很大》走向

雲林孝子「左耳被打爛」倒果園亡...曾任警察愛喝酒

年收千萬卻開TOYOTA！網點1關鍵：錢滾錢

《玩很大》接棒小鬼「3男星」名單曝光！

熊熊突發黑白文！萬箭穿心：我決定…

「Kenzo」創辦人感染新冠肺炎　巴黎病逝

棒棒堂6棒「誰過得最好？」　鄉民點名他

硬存1/3薪水　10多年堅持月花2萬

女友長相遭攻擊　瘦子出聲護愛！

睡醒「2顆大鈴鐺」塞臉前爸無奈

中秋連假結束上班首日　高雄男撞電桿當街爆頭亡

瑞士月薪12萬　過得比台灣22k差

更多

最夯影音

更多
金曲31／Lulu.唐綺陽驚喜串場！　青峰測字被虧...Ella自嘲「我的歌不紅」

金曲31／Lulu.唐綺陽驚喜串場！　青峰測字被虧...Ella自嘲「我的歌不紅」
吳宗憲夢到黃鴻升「他笑著喊憲哥」　曝原本今年三月就退休了..

吳宗憲夢到黃鴻升「他笑著喊憲哥」　曝原本今年三月就退休了..

魏如萱不只主持壓軸表演超強　一次把「最佳國語專輯」收錄歌曲唱完

魏如萱不只主持壓軸表演超強　一次把「最佳國語專輯」收錄歌曲唱完

持修奪最佳新人...想要「17萬青眼白龍卡」　陳鎮川拒送禮：他喜歡的玩具好貴！！

持修奪最佳新人...想要「17萬青眼白龍卡」　陳鎮川拒送禮：他喜歡的玩具好貴！！

正義姐譙他碰綠蠵龜：玩夠了嗎　浮潛男強辯「怕他擱淺」下場慘

正義姐譙他碰綠蠵龜：玩夠了嗎　浮潛男強辯「怕他擱淺」下場慘

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能送享好禮多重送

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城慶中秋

寵物雲商城慶中秋

中秋烤肉 毛孩也想吃肉肉！輸入「ss100」現折100「ss200」折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面