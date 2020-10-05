川普「開車巡禮」揮手僅戴口罩！民眾嚇瘋　競選顧問辯：安全的啦

▲川普坐車內向窗外支持者揮手致意。（圖／路透社）

記者羅翊宬／綜合報導

美國總統川普2日確診新冠肺炎（COVID-19）後，一度傳出血氧濃度不足，經供氧治療後研判最快5日可以出院，在上傳影片至推特的1個小時內，便搭乘座車短暫外出，在車內向守在沃爾特里德國家軍事醫學中心（Walter Reed National Military Medical Center）的支持者們揮手致意。

對此，有部分媒體與民眾質疑川普此舉根本是擴散病毒；然而川普陣營資深競選顧問米勒（Jason Miller）回應，川普的健康逐漸恢復，且坐在車內揮手的行為很安全，隨扈人員皆「全副武裝」穿上防護衣與佩戴好口罩。

根據美媒《CNN》，主播卡布雷拉（Ana Cabrera）質疑川普此舉可能會讓乘坐同車的特勤局成員處於感染風險；米勒對此解釋道，「雖然我不是白宮醫療部門的成員，無法透露確切資訊。但就我所知，重視防疫的特勤局早已『超前佈署』，採取額外的措施來防堵病毒擴散，從照片中可觀察出，坐轎車前排的特勤局人員戴上護目鏡與口罩，且穿著全身防護衣。」

▲川普座車前排人員皆穿上全身防護衣。（圖／路透社）

《CNN》評論，川普夫婦確診後，其競選團隊與支持群眾似乎仍未理解其中的風險，不過米勒對此表示，未來競選活動仍會持續升溫，當支持者參加集會，將會分發洗手液與口罩。

而白宮的發言人迪爾（Judd Deere）也解釋，醫療團隊認為可以讓川普坐車內向支持者致意，且執行此項舉動時已採取適當防護措施。

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