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川普醫院外「開車巡禮」僅戴口罩　醫生火大開罵：簡直瘋了！

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▲▼川普搭車短暫出院，向支持者揮手。（圖／路透）

▲川普搭車短暫出院，向支持者揮手。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普美東時間4日突然搭乘座車來到院外，在車內熱情地向支持者揮手致意。儘管此舉讓支持他的選民情緒高昂，院方也說川普的病情已經好轉，但仍有醫生痛批，川普搭車外出的行為非常不負責任，尤其在車內的隨扈都必須接受14天隔離，甚至可能有生命危險。

川普4日上傳最新影片，表示會給守在沃爾特里德國家軍事醫學中心（Walter Reed National Military Medical Center）外的支持者們一個「小驚喜」，不到一小時後便搭乘座車來到院外，在車內戴著口罩向支持者們揮手、比讚，川粉們則熱情激動。

不過，該醫學中心的主治醫師菲利浦（James Phillips）隨即在推特痛批，川普此舉驚人地不負責任，「在總統完全沒必要的『開車巡禮』期間，車上的每個人都必須隔離14天，他們可能會生病、會死，川普為了政治舞台讓他們冒生命危險，簡直就是瘋了。」

川普在車內戴上口罩，身上並無其他防護衣，司機及隨扈則有基本防護，頭髮、口鼻及身體皆有保護，但耳朵、頸部及部分臉部露出。

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