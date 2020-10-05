零售商流出！　iPhone 12有「隱藏版」共5款...價格曝光

▲iPhone 12渲染圖。（圖／取自EverythingApplePro）

記者劉亭／綜合報導

外界普遍預期iPhone 12將在本月推出，雖然還未上市，但各種消息不斷傳出。根據陸媒報導，iPhone 12有多達5款機型，售價則是從699到1199美元之間，約20620到35370元新台幣。

陸媒《手機中國》報導，根據歐洲零售商資料庫曝光消息，iPhone 12系列除了先前曝光的入門款，iPhone 12 mini，還有iPhone 12、iPhone 12 Max、iPhone 12 Pro和iPhone 12 Pro Max，其中一款還有推出額外的4G版本。

而在外觀部分，iPhone 12 mini最多顏色可選擇，包括黑色、白色、珊瑚色、藍色、紅色和黃色，也有傳聞可能推出與iPad Air相同的綠色版本；而iPhone 12、iPhone 12 Max、iPhone 12 Pro和iPhone 12 Pro Max四款機型的款式選擇就較少，只保留了黑色、白色和銀色基本的3種顏色

記憶體方面，iPhone 12 mini則是有64GB、128GB、256GB三種版本。iPhone 12、iPhone 12 Max、iPhone 12 Pro和iPhone 12 Pro Max因為定位較高階，記憶體規格也提昇至128GB、256GB、512GB。

據了解，iPhone 12系列將全系配備A14仿生晶片，目前搭載這款晶片的iPad Air已經發佈，有望將於10月發售。另外，Pro和Pro Max版本將後置三攝和LiDar感測器，其他版本依舊後置雙攝，iPhone 12 Pro Max為本次的主要旗艦機型，將會與同系列機型有更大的區別。