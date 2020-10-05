　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

《綜藝玩很大》接棒小鬼「3男星」名單曝光！　存檔剩3集…預計下週開錄

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

小鬼（右圖左）上月離世，他主持的《綜藝玩很大》正物色新主持人，傳蔡昌憲（右圖右）、風田（左圖左）和威廉（左圖右）有望接替主持一職。（右圖翻攝自蔡昌憲臉書、左圖TVBS提供）

圖文／鏡週刊

劉真和黃鴻升（小鬼）10多年前都是《快樂有go正》的固定班底，兩人今年驟逝，演藝圈除了震驚，也令人感傷。當年節目的鐵咖GINO、阿Ben、白雲、王彩樺、張克帆和小鐘等人覺得要珍惜當下，趕緊與昔日夥伴聚餐，時隔多年再度聚首，除了感嘆人生無常，也一起懷念劉真和小鬼，GINO在臉書po出合照，寫道眾人在聚會中跟天上的人敘舊，氣氛溫馨。

日前《快樂有go正》助理主持群王彩樺（左起）、GINO、阿Ben、張克帆、小鐘、白雲及幕後工作人員聚餐，大家對小鬼與劉真的離開，心有戚戚然，更加珍惜彼此。（翻攝自GINO臉書）

2007年播出的《快樂有go正》，助理主持人有劉真、GINO、白雲、張克帆、王彩樺、阿Ben和黃鴻升（小鬼）等藝人。日前除了已故的劉真與小鬼，其餘班底特別辦了場聚會，眾人在餐會上談心，除了緬懷故人，還特別相約未來都要固定見面，把握相處時光。

[廣告]請繼續往下閱讀...
《快樂有go正》結束至今已有10多年之久，眾人開心聚餐後，GINO（左起）、張克帆、 阿Ben和小鐘開心自拍。

　

想念夥伴　回憶聊整晚

今年2月7日，44歲的劉真因心臟主動脈瓣狹窄接受傳統主動脈瓣膜置換手術，術後發生腦部栓塞與出血，開顱減壓後，仍因腦壓過高於3月22日病逝。上月16日，小鬼因主動脈剝離引發血管堵塞猝逝，兩人年紀輕輕便撒手人寰，讓圈內友人感念無比。

當年的《快樂有go正》是台灣電視史上首創綜藝結合法律節目，主持人有謝震武（後排）、劉真（前排右起）、白雲、唐從聖、張克帆（前排左一）。左二為羅霈穎。（東方IC）

當年《快樂有go正》節目的班底們，也因為劉真和小鬼的驟逝，日前特別相約，眾人一起吃飯話當年，席間驚覺出道多年的王彩樺竟然才52歲，笑她平常把自己打扮得太老。而瘦下來的白雲，也將邁入50大關。GINO在臉書po文寫下「當年的《快樂有go正》讓我被這些前輩刺激教導不少綜藝梗的訓練，真是滿滿回憶，還有辛苦的工作人員大家開心聊了一整晚，大家也都有在心底跟劉小真說說話…」張克帆也po出和GINO、小鐘、阿Ben的合照，笑說這是台灣的四大男團 。

　

討論接棒　三人有機會

小鬼猝逝至今3週，《綜藝玩很大》團隊為此停工多日，製作單位日前po出紀念影片，寫道：「鬼哥，謝謝你來夢裡告訴我們，你很好，你的那句對不起，我們收下了，這次換你上去setting，我們一到，就開錄囉！」而吳宗憲和KID也打起精神開會，目前正積極討論接替小鬼主持棒的人選。

小鬼（左）上月離世，他主持的《綜藝玩很大》正物色新主持人，傳蔡昌憲（右）有望接替主持一職。（翻攝自蔡昌憲臉書）
KID（左起）、威廉及小鬼曾為《綜藝玩很大》赴台東錄影，威廉在節目的表現非常投入認真。（翻攝自小鬼IG）
風田（左）跟威廉（右）曾在《食尚玩家熱血48小時》節目大受好評，因此兩人也被《綜藝玩很大》列入新主持人的入選名單。（TVBS提供）

據悉，會從常上節目的男來賓中挑選，其中風田、威廉和蔡昌憲等人出線機會大，但因風田和威廉手上也有外景節目，所以蔡昌憲接班機率更大一點，預計下週開錄，否則存檔只剩3集，恐來不及錄製。

對於挑選接替的人，《綜藝玩很大》製作人小葉表示，錄影時間跟主持人現在都還沒確定。


更多鏡週刊報導
【接班小鬼主持棒】喜劇天王染疫過世　男星接手新節目暖舉感動觀眾
【蘭蘭夫人會客室】三金典禮與大叔忘情演出
【獨家】【華岡幫送別小鬼】華岡5人幫含金量高　小鬼400億貴婦摯友曝光

►過期票還可以賺錢！簡單點4下秒Get 1.5 倍東森幣

ET快訊
《綜藝玩很大》接棒小鬼「3男星」名單曝光！　存檔剩3集…預計
白宮醫曝「出院時間」：川普2度「血氧濃度不足」　供氧治療後好
狂降12度變天轉雨了！昌鴻颱風最快今生成　影響國慶連假？關鍵
點這裡，留個言吧! FB
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

昌鴻最快今生成預報路徑6小時大改　彭啟明：雙十連假天氣有變數

《綜藝玩很大》接棒小鬼「3男星」名單曝光！　存檔剩3集…預計下週開錄

狂降12度變天轉雨了！昌鴻颱風最快今生成　影響國慶連假？關鍵曝

準昌鴻颱風龜速「走向詭變」　2條路徑恐超大迴轉！襲台關鍵時間曝

台中女叫餐填錯地址「差11公里」　逼外送員半夜騎1小時吞下去

合歡山塞車舊照「引爆退房潮」？國民賓館住宿9成、松雪樓客滿

熱帶低壓生成了！第14號「準昌鴻」颱風路徑曝　日預報5天恐撲台

台南山上花園水道博物館　中秋連假3天入園逾1.3萬人

好天氣掰「明高溫一口氣降9度」！一張圖看一週北台灣轉雨又轉涼

累、喘、腫別輕忽！醫：心血管患者染新冠　死亡風險大增3~5倍

金曲31／Lulu.唐綺陽驚喜串場！　青峰測字被虧...Ella自嘲「我的歌不紅」

魏如萱不只主持壓軸表演超強　一次把「最佳國語專輯」收錄歌曲唱完

正義姐譙他碰綠蠵龜：玩夠了嗎　浮潛男強辯「怕他擱淺」下場慘

持修奪最佳新人...想要「17萬青眼白龍卡」　陳鎮川拒送禮：他喜歡的玩具好貴！！

吳宗憲夢到黃鴻升「他笑著喊憲哥」　曝原本今年三月就退休了..

虎斑貓躺心愛魚枕頭爽嚼飼料　下秒感覺來了...瞬間斷電睡翻！

外國人接小孩「迷路＋手機沒電」警用英文神救援！成功找到地址

魏如萱奪下「最佳女歌手獎」　台上爆哭呼喊兒子：媽媽真的得獎了！

快閃樂園！桃園「摩天輪→風火輪」 　超快360°旋轉...他：整個擠到變形

魏如萱奪歌后「主持.表演都亮眼」！　「梁靜茹情歌＋林俊傑高音」一次聽夠

昌鴻最快今生成預報路徑6小時大改　彭啟明：雙十連假天氣有變數

《綜藝玩很大》接棒小鬼「3男星」名單曝光！　存檔剩3集…預計下週開錄

狂降12度變天轉雨了！昌鴻颱風最快今生成　影響國慶連假？關鍵曝

準昌鴻颱風龜速「走向詭變」　2條路徑恐超大迴轉！襲台關鍵時間曝

台中女叫餐填錯地址「差11公里」　逼外送員半夜騎1小時吞下去

合歡山塞車舊照「引爆退房潮」？國民賓館住宿9成、松雪樓客滿

熱帶低壓生成了！第14號「準昌鴻」颱風路徑曝　日預報5天恐撲台

台南山上花園水道博物館　中秋連假3天入園逾1.3萬人

好天氣掰「明高溫一口氣降9度」！一張圖看一週北台灣轉雨又轉涼

累、喘、腫別輕忽！醫：心血管患者染新冠　死亡風險大增3~5倍

公費流感疫苗今開打！ 誰能接種、不同廠牌差異？4張圖一次看懂

昌鴻最快今生成預報路徑6小時大改　彭啟明：雙十連假天氣有變數

《綜藝玩很大》接棒小鬼「3男星」名單曝光！　存檔剩3集…預計下週開錄

喝酒臉紅其實是病！　酒精不耐症即使少量飲酒罹癌風險仍有1.26倍

唐綺陽運勢／獅子「愛情跟同情要分清楚」4星座注意桃花！　雙魚小心太累

軍系前國代嗆陳廷寵可恥　狂飆3分鐘「沒台灣，中華民國早跳海」

亞塞拜然總統要求亞美尼亞撤軍　誓言「解放領土」重回爭議區

白宮醫曝「出院時間」：川普2度「血氧濃度不足」　供氧治療後好轉

光看就醉了！日本手繪微醺風「啤酒美甲」　海尼根、三得利神還原

「打乎你死！」砸爛酗酒兒左耳　老父騎車自首：我打死兒子了

「36H李毓芬」認了影片是她！　 替前夫還債「做了件傻事」

生活熱門新聞

棒棒堂6棒「誰過得最好？」　鄉民點名他

真．「海底撈」機車　車主身分曝光

熱帶低壓生成！日預報5天恐撲台

好市多試穿FILA「大媽狂踩鞋」　酸民慘吃癟

狂降12度變天轉雨了！　昌鴻颱風最快今生成

準昌鴻詭變2路徑！襲台關鍵時間曝

台中女叫餐填錯地址　逼外送員吞下去

全台流動賣「孟婆湯」！讓你留下美好、忘卻悲傷憂

合歡山舊照引爆房潮？松雪樓客滿

30歲男友「薪水30K↓」　她月賺6萬不敢生：鬼敢嫁給你？

梁靜茹6度槓龜！網揭2關鍵：心疼卻合理

北花客運史上最強優惠來回400元

一歲嬰指縫見紅！三週後全家染這病

跑遠洋漁船超好賺？過來人揭「一趟賺7位數」代價

更多熱門

關鍵字：

鏡週刊

讀者迴響

發燒話題

地震 小鬼黃鴻升 新冠肺炎 三倍券 金鐘獎 金正恩 唐鳳 李登輝 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 竹內結子 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

烤肉吃「土虱的蛋」掛急診　醫師滿頭問號

川普染疫民調勝拜登　搖擺州狂贏

「Kenzo」創辦人感染新冠肺炎　巴黎病逝

吳宗憲「其實3月要退休」慟失小鬼黃鴻升　曝《玩很大》走向

雲林孝子「左耳被打爛」倒果園亡...曾任警察愛喝酒

熊熊突發黑白文！萬箭穿心：我決定…

吳宗憲曝《天堂有多遠？》8人合唱原因：鬼鬼那天殺到錄音室

硬存1/3薪水　10多年堅持月花2萬

女友長相遭攻擊　瘦子出聲護愛！

棒棒堂6棒「誰過得最好？」　鄉民點名他

睡醒「2顆大鈴鐺」塞臉前爸無奈

持修「長髮齊劉海」進男廁「整排轉頭看」嚇到尿不出：有上過女廁

真．「海底撈」機車　車主身分曝光

熱帶低壓生成！日預報5天恐撲台

瑞士月薪12萬　過得比台灣22k差

更多

最夯影音

更多
金曲31／Lulu.唐綺陽驚喜串場！　青峰測字被虧...Ella自嘲「我的歌不紅」

金曲31／Lulu.唐綺陽驚喜串場！　青峰測字被虧...Ella自嘲「我的歌不紅」
魏如萱不只主持壓軸表演超強　一次把「最佳國語專輯」收錄歌曲唱完

魏如萱不只主持壓軸表演超強　一次把「最佳國語專輯」收錄歌曲唱完

正義姐譙他碰綠蠵龜：玩夠了嗎　浮潛男強辯「怕他擱淺」下場慘

正義姐譙他碰綠蠵龜：玩夠了嗎　浮潛男強辯「怕他擱淺」下場慘

持修奪最佳新人...想要「17萬青眼白龍卡」　陳鎮川拒送禮：他喜歡的玩具好貴！！

持修奪最佳新人...想要「17萬青眼白龍卡」　陳鎮川拒送禮：他喜歡的玩具好貴！！

吳宗憲夢到黃鴻升「他笑著喊憲哥」　曝原本今年三月就退休了..

吳宗憲夢到黃鴻升「他笑著喊憲哥」　曝原本今年三月就退休了..

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能送享好禮多重送

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城慶中秋

寵物雲商城慶中秋

中秋烤肉 毛孩也想吃肉肉！輸入「ss100」現折100「ss200」折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面