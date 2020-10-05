《綜藝玩很大》接棒小鬼「3男星」名單曝光！　存檔剩3集…預計下週開錄

圖文／鏡週刊

劉真和黃鴻升（小鬼）10多年前都是《快樂有go正》的固定班底，兩人今年驟逝，演藝圈除了震驚，也令人感傷。當年節目的鐵咖GINO、阿Ben、白雲、王彩樺、張克帆和小鐘等人覺得要珍惜當下，趕緊與昔日夥伴聚餐，時隔多年再度聚首，除了感嘆人生無常，也一起懷念劉真和小鬼，GINO在臉書po出合照，寫道眾人在聚會中跟天上的人敘舊，氣氛溫馨。

2007年播出的《快樂有go正》，助理主持人有劉真、GINO、白雲、張克帆、王彩樺、阿Ben和黃鴻升（小鬼）等藝人。日前除了已故的劉真與小鬼，其餘班底特別辦了場聚會，眾人在餐會上談心，除了緬懷故人，還特別相約未來都要固定見面，把握相處時光。

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想念夥伴 回憶聊整晚

今年2月7日，44歲的劉真因心臟主動脈瓣狹窄接受傳統主動脈瓣膜置換手術，術後發生腦部栓塞與出血，開顱減壓後，仍因腦壓過高於3月22日病逝。上月16日，小鬼因主動脈剝離引發血管堵塞猝逝，兩人年紀輕輕便撒手人寰，讓圈內友人感念無比。

當年《快樂有go正》節目的班底們，也因為劉真和小鬼的驟逝，日前特別相約，眾人一起吃飯話當年，席間驚覺出道多年的王彩樺竟然才52歲，笑她平常把自己打扮得太老。而瘦下來的白雲，也將邁入50大關。GINO在臉書po文寫下「當年的《快樂有go正》讓我被這些前輩刺激教導不少綜藝梗的訓練，真是滿滿回憶，還有辛苦的工作人員大家開心聊了一整晚，大家也都有在心底跟劉小真說說話…」張克帆也po出和GINO、小鐘、阿Ben的合照，笑說這是台灣的四大男團 。

討論接棒 三人有機會

小鬼猝逝至今3週，《綜藝玩很大》團隊為此停工多日，製作單位日前po出紀念影片，寫道：「鬼哥，謝謝你來夢裡告訴我們，你很好，你的那句對不起，我們收下了，這次換你上去setting，我們一到，就開錄囉！」而吳宗憲和KID也打起精神開會，目前正積極討論接替小鬼主持棒的人選。

據悉，會從常上節目的男來賓中挑選，其中風田、威廉和蔡昌憲等人出線機會大，但因風田和威廉手上也有外景節目，所以蔡昌憲接班機率更大一點，預計下週開錄，否則存檔只剩3集，恐來不及錄製。

對於挑選接替的人，《綜藝玩很大》製作人小葉表示，錄影時間跟主持人現在都還沒確定。



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