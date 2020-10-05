快訊／川普最新影片！要給眾人「小驚喜」　稱染疫真正上了一課

記者張靖榕／綜合外電報導

美國總統川普於美東時間周日（4日）再度上傳影片到推特，除了再次感謝沃爾特里德國家軍事醫學中心（Walter Reed Medical Center）的醫護，還表示會給眾人一個「驚喜」。他說自己確診和住院這段期間，對2019冠狀病毒疾病（COVID-19）的認識增加很多，並稱這才是「真正的學校」。

▲▼川普最新影片，表示會給在沃爾特里德外的「川粉」和「愛國者」們，一個小小的驚喜。（圖／翻攝自川普推特／下圖／路透）

川普於周五（2日）確診，後搭乘直升機轉往沃爾特里德國家軍事醫學中心住院，接受專業醫護團隊以瑞德西韋治療。這段期間部分川粉及川普口中的「愛國者們」，皆聚集在沃爾特里德外，高舉美國國旗及支持川普的旗幟。

繼昨日影片報平安後，川普4日再度上傳新影片，表示根據醫師的報告，目前結果「非常好」。他說他會給沃爾特里德外的支持者們一個小驚喜，「我不跟任何人說，只跟你們說，我將要來一個小小的驚喜拜訪。」

對於感染2019冠狀病毒疾病，川普將整個過程稱為「有趣的旅程」，並表示自己從中學到很多，「我透過真的『去上學』學到很多，這是一個真正的學校，不是『我們來唸書吧』的學校。」