過來人！英首相強生看川普：他會康復的　要聽醫生的話





▲英國首相強生以過來人姿態看川普。（圖／路透）

文／中央社倫敦4日綜合外電報導

曾罹患新冠肺炎並痊癒的英國首相強生今天表示，他相信確診染疫的美國總統川普將會康復，並強調遵循醫生指示的重要性。不過他也預警，英國疫情直到年底都不會平順。

強生（Boris Johnson）接受英國廣播公司（BBC）電視台訪問時表示：「我確定川普總統會康復。他受到可能是最佳的治療。…最重要的是聽從醫師建議，他有非常棒的醫療顧問。」

路透社報導，強生3月底確診感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎），並住院一週，其中3晚還是在加護病房度過。強生說他已完全康復，並未出現所謂「長期COVID」症狀。

美聯社報導，英國染疫病故人數已超過4萬2000人，居歐洲之冠，強生的保守黨政府正面臨來自四面八方批評。反對派人士主張，有必要採取更嚴格的社交限制措施，才能壓住第二波疫情；但許多執政保守黨的人士認為，放寬防疫限制才能保住國家經濟。

強生告訴BBC，政府必須在兩者間取得艱難的平衡。而他也不會「走上可能造成我們在非常短時間內再有數萬人死亡的道路」。

強生預料，接下來幾個月英國疫情仍充滿挑戰。他受訪時說：「我必須坦白告訴你，情勢將持續顛簸直到耶誕節，甚至之後仍然顛簸。」

當強生被問到，若英國未能在12月31日脫歐過度期結束前與歐洲聯盟（EU）達成貿易協議，他是否擔心在疫情之下可能產生的衝擊，強生表示，他不想讓無協議情況發生，但也相信英國遠有足夠能力應付這種情況。