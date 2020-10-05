美選智庫民調指「連任機率高」　川普奪320張選舉人票大勝拜登

▲川普確診後風向改變。（圖／路透）

文／中央社華盛頓4日綜合外電報導

美國大選將於11月3日舉行，總統川普卻在近日宣布確診染疫，消息震撼全球。一份最新的智庫民調則預測，川普可望拿下320張選舉人票成功連任，遠高於民主黨對手拜登的218張。

英國「週日快報」（Sunday Express）和智庫「民主研究所」（Democracy Institute）進行的最新民調顯示，川普全國支持度為46%，略高於民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）的45%。

民調是在川普宣布他和妻子梅蘭妮亞（Melania Trump）確診感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19）後完成的，但川普在這次民調的領先幅度較9月減少2個百分點。

這份民調預測，如果大選投票反映民調的結果，川普將拿下320張選舉人票，拜登僅有218張。

「民主研究所」曾成功預測英國脫離歐盟（EU）和川普在2016年總統大選獲勝。

另外，民調指出，川普在佛羅里達州、愛阿華州、密西根州、明尼蘇達州、賓夕法尼亞州和威斯康辛州等關鍵搖擺州的支持度達47%，高於拜登的43%，領先幅度依然維持在4個百分點。

民調還提到，高達68%的受訪者表示，川普確診染疫不會影響他們的投票，19%的受訪者則說他們更有可能支持川普，13%的受訪者傾向不投給川普。

在白人選民方面，川普支持度有52%，高於拜登的45%；非裔選民方面，川普僅獲得18%支持，拜登則高達78%；西班牙裔選民方面，川普支持度有40%，拜登為50%。

「民主研究所」民調的訪問時間是在2020年9月30日至10月2日，隨機抽樣全美1500名「可能選民」（likely voters）的市話或手機進行訪問。

民調的抽樣誤差範圍為正負2.5個百分點，信賴區間則是95%。