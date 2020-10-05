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瘋電影／皮諾丘的奇幻旅程　原汁原味的古典木偶奇遇記

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文／賴賴

▲▼皮諾丘的奇幻旅程。（圖／yahoo）

瘋言瘋語：

這部電影終於義大利原著，由於原著是在1880年完成的，所以憑良心說看得有點累，劇情節奏平緩，公路電影性質的探險內容，但由於終於原著，就是一部完整的古典兒童文學作品，最後半個小時比較精彩生動，還有許多電腦動畫，視覺感有娛樂價值。

窮爸爸創造出來的木偶，木偶經過人生一番歷練後終於長大成人，變成人類，過程中因為心地善良而使仙女貴人出手幫忙，小時候看過感覺是冒險故事，長大了看反而覺得是大人的故事，每個孩子都是木偶，不同的人生不同的際遇，好心則有好報，壞心或貪玩則喪失貴人相助的機會，整部電影充滿內涵，只要不放棄，不以貌取人，醜醜的金槍魚成為摯友，真心對待甚至幫忙救了老爸一命，所有的橋段都言之有物，但憑讀者翻譯，不錯看，文青電影。

這部電影最大看點是美術，不論是特效化妝劃成木偶的木偶劇團，馬戲團表演，仙女家和蝸牛管家，單就視覺有著不同環境的高規格變化，每個場景都能感受到滿滿誠意的布置和設計，市場的人民，私塾的師生等等，最厲害的還是鯊魚肚裡的金槍魚，個人非常喜歡這部電影的美術及造型設計。


 


片　　名：皮諾丘的奇幻旅程
英文片名：Pinocchio
類　　型：奇幻、劇情
上映日期：2020-09-18
片　　長：124分鐘
導　　演：馬泰歐賈洛尼(Matteo Garrone)
演　　員：羅貝托貝尼尼(Roberto Benigni) 、 費德里科埃拉皮(Federico Ielapi)
國　　家：義大利
語　　言：義大利語
發行公司：海鵬

劇情大綱

皮諾丘能通過考驗，如願成為一個真正的男孩嗎？
孤獨的老木匠傑佩托，因緣際會得到一塊櫻桃木，便將它雕刻成一個木偶，並取名「皮諾丘」來作伴。意外的是，木偶完成後不僅能開口說話，更會走能跑。傑佩托喜出望外，決定好好栽培，於是送他去上學讀書。

然而皮諾丘生來頑皮，不僅賣掉課本，還逃學跑去看木偶戲班表演，引發戲班團長的覬覦、施計將他擄走。傑佩托遍尋不著皮諾丘，傷心之下離家四處尋子。逃回家的皮諾丘，發現父親不在，內疚之下也展開他的尋父之旅。

因為不聽蟋蟀的忠告，皮諾丘又中狐狸和貓的詭計，落入壞人的手裡。更因為貪玩被騙到「玩具國」，被變成驢子賣給馬戲團，並在逃跑時遭到巨鯊吞下了肚…。本性善良的皮諾丘，常被邪惡誘惑而撒謊，讓自己身陷麻煩之中。一心想找到父親回家團聚的他，能通過勇氣、忠心和誠實的考驗，如願成為一個真正的男孩嗎？

▲▼皮諾丘的奇幻旅程。（圖／yahoo）

▲疼愛小木偶的爸爸，送小木偶去上學。

▲▼皮諾丘的奇幻旅程。（圖／yahoo）

▲小木偶不上學，逃學來看木偶戲。

▲▼皮諾丘的奇幻旅程。（圖／yahoo）

▲被壞人抓走變成驢子的小木偶，接近瀕死狀態。

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