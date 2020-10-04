快訊／「Kenzo」創辦人感染新冠肺炎！巴黎病逝　享壽81歲

▲KENZO創辦人高田賢三新冠肺炎病逝。（圖／達志影像／美聯社）



記者柯振中／綜合報導

知名品牌「 KENZO」的創辦人高田賢三感染新冠肺炎，4日在法國巴黎某家醫院病逝，享壽81歲。

高田賢三1939年出生，是日本時尚設計師，受到妹妹的影響，對時尚產品有了興趣，原先進入日本神戶市外語大學就讀，但因不喜歡大學生活退學，後來進入東京文化服裝學院就讀，畢業後在1964年移居巴黎。

高田賢三從1970年開始漸為世人所知，當年舉辦了第一場時裝發布會，首間店面「Jungle Jap」同年開業，身穿他設計的衣服的模特兒也登上時尚雜誌《ELLE》的封面，後續又創立了「KENZO」品牌，聞名國際。1980年代末，KENZO陷入財務困境，1993年被賣給了LVMH（路易·威登集團）。

據了解，高田賢三富有想像力，大膽地運用絢麗色彩與圖案的組合，搭配民間服飾的創意、層次感，在70年代初期確立了知名設計師的地位。高田賢三曾因幫碧昂絲（Beyonce）和蕾哈娜（Rihanna）等巨星做造型，贏得了日本時尚編輯俱樂部（Fashion Editor Club）的日本大獎。而他也是首名在巴黎時裝界脫穎而出的日本籍設計師，1999年引退後，仍然在時尚圈有一定的地位。

根據日本《共同社》報導，高田賢三感染新冠肺炎，4日在巴黎的醫院中病逝，享壽81歲。

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▼KENZO創立已半個世紀。（圖／資料照）