川普染疫逆襲！最新民調「6搖擺州挺爆」　拜登1％之差…總統夢碎

記者詹雅婷/綜合報導

美國總統川普儘管確診新冠肺炎,但如今民調卻是逆勢翻盤贏過民主黨總統候選人拜登!根據智庫「民主研究所」每月公布的全美最新民調,川普拿下46%支持度贏過45%的拜登,且在六大搖擺州的差距更為懸殊,差距來到47%比43%;依據該份民調數據,川普最終可拿下320票選舉人票,而拜登只有218票選舉人票。

▲川普確診新冠肺炎,現已入住軍醫院總統病房接受治療。(圖/路透社)

週日快報(Sunday Express)報導,這份最新公布的民調是在川普與夫人梅蘭妮亞(Melania Trump)確診新冠肺炎後才完成,由過去成功預測英國脫歐及川普2016年當選美國總統的智庫「民主研究所」所執行。

民調結果顯示,川普拿下46%支持度,贏過三度問鼎白宮拜登的45%,且在六大關鍵搖擺州,川普擁有4%的領先優勢,也就是在佛州、愛荷華州、密西根州、明尼蘇達州、賓州及威斯康辛州等地,他以47%的支持度贏過拜登的43%。根據此結果,川普與拜登的選舉人票數呈現320票比218票,顯示川普成功連任。

1) BREAKING: DEMOCRACY INSTITUTE POLL SHOWS TRUMP LEADING NATIONALLY, IN KEY BATTLEGROUND STATES, AND ELECTORAL COLLEGE



NATIONAL (Trump +1)

Trump 46

Biden 45



6 BATTLEGROUNDS of FL, IA, MI, MN, PA, WI (Trump +4)

Trump 47

Biden 43



TRUMP’S APPROVAL: 50%https://t.co/T9JxFp2mXI