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川普染疫逆襲！最新民調「6搖擺州挺爆」　拜登1％之差…總統夢碎

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記者詹雅婷／綜合報導

美國總統川普儘管確診新冠肺炎，但如今民調卻是逆勢翻盤贏過民主黨總統候選人拜登！根據智庫「民主研究所」每月公布的全美最新民調，川普拿下46%支持度贏過45%的拜登，且在六大搖擺州的差距更為懸殊，差距來到47%比43%；依據該份民調數據，川普最終可拿下320票選舉人票，而拜登只有218票選舉人票。

▲▼川普確診新冠肺炎，各界預測美國之後的最高權力移動。（圖／路透社）

▲川普確診新冠肺炎，現已入住軍醫院總統病房接受治療。（圖／路透社）

週日快報（Sunday Express）報導，這份最新公布的民調是在川普與夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）確診新冠肺炎後才完成，由過去成功預測英國脫歐及川普2016年當選美國總統的智庫「民主研究所」所執行。

民調結果顯示，川普拿下46%支持度，贏過三度問鼎白宮拜登的45%，且在六大關鍵搖擺州，川普擁有4%的領先優勢，也就是在佛州、愛荷華州、密西根州、明尼蘇達州、賓州及威斯康辛州等地，他以47%的支持度贏過拜登的43%。根據此結果，川普與拜登的選舉人票數呈現320票比218票，顯示川普成功連任。

在美國人民關注的經濟議題方面，川普支持率遠超過拜登，有70%受訪者認為美國經濟正逐漸復甦當中，有4成至6成的人深信川普在這一塊勝過拜登。至於對刑事司法產生積極影響方面，有41%的受訪者支持川普，只有18%力挺拜登。

另外，有68%受訪者認為疫情並不會衝擊投票意願，且有將近三分之二的受訪者表達同情關切川普確診，儘管38%認定川普染疫是「因果報應」。歷經過首場總統候選人電視辯論，32%認為川普取得領先，18%認為拜登會獲勝，但也有將近半數的人覺得這場辯論最終呈現平手。

▲擁有地產大亨政治素人形象的川普，在美國時間29日晚間與與擁有總統夢的拜登展開電視辯論。（圖／達志影像／美聯社）

只不過，該份民調僅詢問具有投票行動力的選民（likely voters）及所謂的「隱藏選民」（Shy voters，意指「在某種因素狀態下，向民調機構隱藏真實偏好的選民」），並非所有登記註冊選民。

民調數據出爐後，PTT許多網友也發表自身看法。有人認為，這讓人聯想到陳水扁競選總統連任時期的「兩顆子彈」、「英國首相和巴西總統都因為染疫後民調飆高」；但也有人說，「上次就證明民調已經沒用」、「要看川普康復後的民調會比較準」。

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