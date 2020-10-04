爆料川普「真實病況」！白宮幕僚長慘被痛罵　改口：總統狀況佳

記者詹雅婷／綜合報導

美國總統川普1日確診新冠肺炎，且根據白宮幕僚長梅多斯（Mark Meadows）的爆料，川普在住院當日，血氧濃度驟降，病況令人擔憂，且接下來48小時會是關鍵，說法明顯與白宮醫師相違背。這引來川普本人震怒，外傳他私下斥責梅多斯；在歷經數小時過後，梅多斯便改口強調，川普身體狀況非常好。

▲美國總統川普在軍醫院辦公的畫面曝光。（圖／路透）

綜合彭博、路透報導，川普在過去這段時間積極作為，試圖打消外界對他感染新冠病毒嚴重程度的質疑，包括呼籲新一輪的經濟刺激措施、2天內親自錄製2段影片並發布在推特，同時號召他的支持者發起新一輪競選造勢活動。

在入院近24小時之際，川普透過推特影片親自說明，「我現在的感覺已經好多了，很快就會重返（造勢場合）。」同時，白宮醫師康利（Sean Conley）也在3日晚間強調，川普的身體狀況已有大幅進步，且當日下午大多數的時間都在處理公務。

▲白宮幕僚長梅多斯（Mark Meadows）指出，川普病情在未來48小時是關鍵。（圖／達志影像／美聯社）

但其實川普剛來到沃爾特里德國家軍事醫學中心（Walter Reed Medical Center）的時候，坦承身體狀況不佳，「感覺不太舒服」，看似相當疲憊。而梅多斯事後也以匿名方式向媒體透露，川普病況令人擔憂，確診隔日曾出現血氧濃度驟降的狀況，接下來48小時會是關鍵。

只不過，就在川普得知爆料者就是梅多斯時，他感到相當不滿並私下斥責，因為這與白宮醫師的說法明顯不同，而這樣的狀況也讓外界關注他的真實病況。數小時後，梅多斯隨即改口強調，如今川普的身體狀況很好。

知情人士表示，川普競選團隊現正動員人力，要透過電視等媒體來消除身體不好的形象。

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