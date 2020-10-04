　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

羨慕忌妒恨！金正恩當軍官面前痛罵習近平「狗崽子」　超甜理由曝

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼習近平2014年出訪首爾，會晤南韓時任總統朴槿惠。（圖／達志影像／美聯社）

▲習近平2014年出訪首爾，會晤南韓時任總統朴槿惠。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

南韓在選擇接受佈署美軍的薩德系統（THAAD，終端高空防禦系統）前，與中國大陸曾維持一段頗親密的關係，此乃北京當局頒布「禁韓令」前兩國的蜜月期，當時中國國家主席習近平甚至率先一步出訪南韓，會晤時任南韓總統朴槿惠。最近有一名來自北韓的青年爆料，當時北韓（朝鮮）最高領導人金正恩氣得牙癢癢，直接在軍人面前大罵習近平是「狗崽子」。

根據《美國之音》（VOA）報導，習近平2012年底上任後，曾於2014年7月率先一步出訪南韓，至於血盟之邦北韓則遲至2019年6月才出訪，當時金正恩聽聞消息後，在許多軍官將領前痛罵習近平為「狗崽子」（개새끼），認為習近平此舉根本是背叛盟邦，破壞數十年以來朝中友好的傳統慣例，當場下令中斷所有北韓與中國大陸間的合作與交流，改為與俄羅斯、東南亞國家交好。

▲▼金正恩曾當北韓軍官面前，大罵習近平「狗崽子」。（圖／達志影像／美聯社）

▲金正恩曾當北韓軍官面前，大罵習近平「狗崽子」。（圖／達志影像／美聯社）

爆料該項消息的是一名來自北韓的30多歲青年李賢聖（리현승，音譯），他從平壤外國語學院畢業後，曾於2006年至中國大陸遼寧省大連市的東北財經大學度過7年多的留學生活，期間甚至擔任「金日成社會主義青年同盟」在大連的委員長，學成歸國後服滿3年兵役，並加入朝鮮勞動黨，此後在北韓一間船舶公司擔任中國分公司的副代表，掌管朝中貿易等，2014年脫北後來到南韓，2016年移居美國。

李賢聖2日在一場討論「統一韓半島（朝鮮半島）」為主題的線上學術演講，親口報料金正恩聽聞習近平率先出訪南韓後口出惡言的消息，該場線上演講為在日本的韓裔公民團體所舉辦。

李賢聖分析其中來由，「以往我們總認為中國是北韓的兄弟之邦，對北韓能發揮重要的影響力，然而這是錯誤的偏見！中國30年前經濟改革開放，然而北韓一連串的軍事挑釁行為與核武試驗成為中國的眼中釘。在習近平率先訪南韓後，北韓的菁英階層十分嚮往日本的產品與技術，期待有朝一日改革開放後能與日本合作。」

▲▼川普透露，金正恩曾向其描述誅殺張成澤，並向外人展示屍首的過程。（圖／達志影像／美聯社）

▲張成澤被處死後，李賢聖與父親對金正恩的舉動大失所望。（圖／達志影像／美聯社）

李賢聖表示，在金正恩2013年12月處死姑丈張成澤後，對金氏家族背信棄義、喪失人倫的獨裁統治行為感到幻滅，於是與出身自朝鮮勞動黨39號室（直屬於最高領導人，負責北韓海外地下經濟活動）的父親決心逃離北韓、亡命天涯。

李賢聖更補充，在北韓軍隊服役期間曾親眼目睹同袍截去右手2根指頭，原因竟是無法忍受長期以來的飢餓、勞役、營內長官的毆打與虐待，換取能早日強制退伍的機會。

►金正恩的新玩具！北韓新款「巨型」洲際飛彈曝光　雙十可能放煙火

►肌膚水嫩逆齡，積雪草煥活超導晶露

►票券擺到過期？逮就補！快來換成東森幣

ET快訊
嘉義高速公路驚見「超拉風蝙蝠車」　懂車朋友曝：可能是周杰倫的
獨／萬里飛行傘疑勾電線　2人「垂直墜落」畫面曝...一旁傳尖
吳宗憲曝《天堂有多遠？》僅8男生合唱原因
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

川普染疫逆襲！最新民調「6搖擺州挺爆」　拜登1％之差…總統夢碎

羨慕忌妒恨！金正恩當軍官面前痛罵習近平「狗崽子」　超甜理由曝

狂毆6小時打到流產！17歲小媽媽懷胎6月遭軟飯男「車內施暴」

教廷若任命親中主教　陳日君：死後不葬主教座堂

爆料川普「真實病況」！白宮幕僚長慘被痛罵　改口：總統狀況佳

女性+亞非裔身分吸選票！拜登副手「賀錦麗」有望任首位女副總統

不顧反對！韓外交部長丈夫「前往美國」買遊艇　離譜行徑遭罵翻

川普女婿夾中間！白宮幕僚一個個染新冠　第一家庭疫情恐續燒

TikTok暫逃一劫！川普染疫拼選舉「不理朝政」　出售審批延至選後

澳洲首例！　以為頭痛是腫瘤…手術切開竟是「絛蟲腫囊」

護家狗遭惡男丟「奪命白湯」毒殺 牠痛到扯斷鎖鏈倒地亡...飼主氣炸

黃鴻升義賣600件商品...經紀人「只留回憶」　頭號粉絲買「它」：最後一次看到他穿的...

金曲31／魏如萱突開唱「根本行走CD」！　穿上和陳時中同款背心...以為還在廣告

梁靜茹《如果有一天》一唱就起雞皮疙瘩　《可惜不是你》《會呼吸的痛》《崇拜》金曲串燒

頑童MJ116+張震嶽合體金曲獎　網讚爆：阿嶽聲音一出來爆雞皮

Ella黑色辣馬甲「緊到肋骨要裂掉」　徐若瑄兒子嘴超甜：媽媽紅毯第一美！

林俊傑LIVE飆高音《一千年以後》　網狂推「行走CD」真的來了

持修激動搶下「金曲最佳新人」　曝最大心願求張惠妹讓我剪頭髮：吹頭很累！

金曲31／ØZI.9m88合作飆唱《B.O.》！　「夜店搬上台」一鏡到底超精彩

噴槍點整排！朝馬路放沖天炮　台南2屁孩PO網炫「挑戰公權力」

川普染疫逆襲！最新民調「6搖擺州挺爆」　拜登1％之差…總統夢碎

羨慕忌妒恨！金正恩當軍官面前痛罵習近平「狗崽子」　超甜理由曝

狂毆6小時打到流產！17歲小媽媽懷胎6月遭軟飯男「車內施暴」

教廷若任命親中主教　陳日君：死後不葬主教座堂

爆料川普「真實病況」！白宮幕僚長慘被痛罵　改口：總統狀況佳

女性+亞非裔身分吸選票！拜登副手「賀錦麗」有望任首位女副總統

不顧反對！韓外交部長丈夫「前往美國」買遊艇　離譜行徑遭罵翻

川普女婿夾中間！白宮幕僚一個個染新冠　第一家庭疫情恐續燒

TikTok暫逃一劫！川普染疫拼選舉「不理朝政」　出售審批延至選後

澳洲首例！　以為頭痛是腫瘤…手術切開竟是「絛蟲腫囊」

蘇貞昌中秋連假加班　親送政院員警小籠包共進午餐

前NASA工程師自製「松鼠版極限體能王」！　8關全過才能吃核桃

今晚我想來點「嬰兒小籠包」！IG詭譎藝術家人體造型食物超逼真

川普染疫逆襲！最新民調「6搖擺州挺爆」　拜登1％之差…總統夢碎

馬大偉解盤／NBA總冠軍第3戰　熱火拚1勝第3戰機率最高

吳孟達、釋小龍合體！《新烏龍院》26年「達叔氣色變好了」

持修：什麼是金曲魔咒？一聽「得新人獎不會紅」愣住…洩真實反應

中職／周思齊回春關鍵改變　高國慶：不選球了

第一次自己開車！她緊張「怕路邊停不進」　傻問：不正有人會幫？

媽緊貼胸膛求安慰　「哭泣桶」表情超無奈：老婆自己顧

素食妹闖農地「解放16隻兔子」　被攻擊全身血...害死90隻幼兔

國際熱門新聞

拜登連嗨兩天！「再1個月」叫我老婆第一夫人

快訊／川普公布最新影片：我已經好多了

白宮：川普續用瑞德西韋　尚未脫險

拜登推特發文嗨翻：我將成為美國總統！

解放軍機不斷擾台...美軍有動作了！

新冠肺炎很弱？海外確診台人：崩壞200天

龍婆24年前早預言川普恐怖後果

揭川普真實病況　白宮幕僚長慘被罵

即／川普傳呼吸困難！入院第一晚情況嚴重

好友染疫死怕爆！共和黨人曝：川普確診「狂問我會不會死」

川普病況　官員：未來48小時關鍵

白宮幕僚長稱川普病情一度「令人憂心」

獸父性侵女兒被關　17獄友激憤打死他

川普旋風式確診入院　醫：不合理

更多熱門

相關新聞

軟飯男車內狂歐6小時！17歲小媽媽懷胎6月流產

軟飯男車內狂歐6小時！17歲小媽媽懷胎6月流產

日本德島縣鳴門市1日發生一起家暴事件，年僅17歲的被害人因遭到丈夫痛打，全身多處受傷，甚至因傷勢嚴重，被迫將肚子裡6個月的寶寶引產。警方2日將涉嫌施暴的22歲男子逮捕，但嫌犯到案後仍態度不佳，面對訊問僅表示，「我不想說。」

不顧反對！韓外交部長丈夫「前往美國」買遊艇

不顧反對！韓外交部長丈夫「前往美國」買遊艇

金正恩的新玩具！新款「巨型」洲際飛彈曝光

金正恩的新玩具！新款「巨型」洲際飛彈曝光

日本擬2021春天開放觀光客入境

日本擬2021春天開放觀光客入境

蓬佩奧亞洲行程確定縮水！日本東京走一回

蓬佩奧亞洲行程確定縮水！日本東京走一回

關鍵字：

日韓要聞北韓朝鮮金正恩習近平中朝關係南韓朴槿惠薩德禁韓令

讀者迴響

發燒話題

地震 小鬼黃鴻升 新冠肺炎 三倍券 金鐘獎 金正恩 唐鳳 李登輝 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 竹內結子 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

60歲翁向老婆求歡3年都被拒　中秋逼看護腿打開：我給錢

女友長相遭攻擊　瘦子出聲護愛！

川普確診！他預言中秋後變盤4區間

金曲獎／代領正妹車頭燈開超亮！

持修「長髮齊劉海」進男廁「整排轉頭看」嚇到尿不出：有上過女廁

為賺504元！　打工男熱氣球「高空直直墜落」當場死亡

真．「海底撈」機車　車主身分曝光

小鬼遺物義賣600張號碼搶光被罵翻！妹妹罕見怒了

瘦子首度放閃女友　罕曬「手牽手甜照」...護愛告白：My Queen！

小鬼緊摟峮峮「王子公主婚紗照」絕美畫面曝光！

熊熊突發黑白文！萬箭穿心：我決定…

艾瑞絲穿「透視戰服」現身孫生慶生趴！

棒棒堂6棒「誰過得最好？」　鄉民點名他

40歲大叔月領24K！高中妹想嫁：很上進

雲林護家狗慘遭毒殺！惡男丟「奪命白湯」

更多

最夯影音

更多
護家狗遭惡男丟「奪命白湯」毒殺 牠痛到扯斷鎖鏈倒地亡...飼主氣炸

護家狗遭惡男丟「奪命白湯」毒殺 牠痛到扯斷鎖鏈倒地亡...飼主氣炸
黃鴻升義賣600件商品...經紀人「只留回憶」　頭號粉絲買「它」：最後一次看到他穿的...

黃鴻升義賣600件商品...經紀人「只留回憶」　頭號粉絲買「它」：最後一次看到他穿的...

金曲31／魏如萱突開唱「根本行走CD」！　穿上和陳時中同款背心...以為還在廣告

金曲31／魏如萱突開唱「根本行走CD」！　穿上和陳時中同款背心...以為還在廣告

梁靜茹《如果有一天》一唱就起雞皮疙瘩　《可惜不是你》《會呼吸的痛》《崇拜》金曲串燒

梁靜茹《如果有一天》一唱就起雞皮疙瘩　《可惜不是你》《會呼吸的痛》《崇拜》金曲串燒

頑童MJ116+張震嶽合體金曲獎　網讚爆：阿嶽聲音一出來爆雞皮

頑童MJ116+張震嶽合體金曲獎　網讚爆：阿嶽聲音一出來爆雞皮

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能送享好禮多重送

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城慶中秋

寵物雲商城慶中秋

中秋烤肉 毛孩也想吃肉肉！輸入「ss100」現折100「ss200」折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面