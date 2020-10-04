羨慕忌妒恨！金正恩當軍官面前痛罵習近平「狗崽子」　超甜理由曝

▲習近平2014年出訪首爾，會晤南韓時任總統朴槿惠。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

南韓在選擇接受佈署美軍的薩德系統（THAAD，終端高空防禦系統）前，與中國大陸曾維持一段頗親密的關係，此乃北京當局頒布「禁韓令」前兩國的蜜月期，當時中國國家主席習近平甚至率先一步出訪南韓，會晤時任南韓總統朴槿惠。最近有一名來自北韓的青年爆料，當時北韓（朝鮮）最高領導人金正恩氣得牙癢癢，直接在軍人面前大罵習近平是「狗崽子」。

根據《美國之音》（VOA）報導，習近平2012年底上任後，曾於2014年7月率先一步出訪南韓，至於血盟之邦北韓則遲至2019年6月才出訪，當時金正恩聽聞消息後，在許多軍官將領前痛罵習近平為「狗崽子」（개새끼），認為習近平此舉根本是背叛盟邦，破壞數十年以來朝中友好的傳統慣例，當場下令中斷所有北韓與中國大陸間的合作與交流，改為與俄羅斯、東南亞國家交好。

▲金正恩曾當北韓軍官面前，大罵習近平「狗崽子」。（圖／達志影像／美聯社）

爆料該項消息的是一名來自北韓的30多歲青年李賢聖（리현승，音譯），他從平壤外國語學院畢業後，曾於2006年至中國大陸遼寧省大連市的東北財經大學度過7年多的留學生活，期間甚至擔任「金日成社會主義青年同盟」在大連的委員長，學成歸國後服滿3年兵役，並加入朝鮮勞動黨，此後在北韓一間船舶公司擔任中國分公司的副代表，掌管朝中貿易等，2014年脫北後來到南韓，2016年移居美國。

李賢聖2日在一場討論「統一韓半島（朝鮮半島）」為主題的線上學術演講，親口報料金正恩聽聞習近平率先出訪南韓後口出惡言的消息，該場線上演講為在日本的韓裔公民團體所舉辦。

李賢聖分析其中來由，「以往我們總認為中國是北韓的兄弟之邦，對北韓能發揮重要的影響力，然而這是錯誤的偏見！中國30年前經濟改革開放，然而北韓一連串的軍事挑釁行為與核武試驗成為中國的眼中釘。在習近平率先訪南韓後，北韓的菁英階層十分嚮往日本的產品與技術，期待有朝一日改革開放後能與日本合作。」

▲張成澤被處死後，李賢聖與父親對金正恩的舉動大失所望。（圖／達志影像／美聯社）

李賢聖表示，在金正恩2013年12月處死姑丈張成澤後，對金氏家族背信棄義、喪失人倫的獨裁統治行為感到幻滅，於是與出身自朝鮮勞動黨39號室（直屬於最高領導人，負責北韓海外地下經濟活動）的父親決心逃離北韓、亡命天涯。

李賢聖更補充，在北韓軍隊服役期間曾親眼目睹同袍截去右手2根指頭，原因竟是無法忍受長期以來的飢餓、勞役、營內長官的毆打與虐待，換取能早日強制退伍的機會。

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