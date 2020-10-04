美移民局祭新招！拒絕受理「共產黨員」移民與綠卡申請

▲美國限制共產黨員取得移民身分。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

美中關係近來逐漸加劇，美國公民與移民服務局2日正式發表新政策指南表示，未來將不會受理所有曾經加入共產黨的人申請美國移民或綠卡。而該項政策指南也明確點名共產黨並稱，「具有共產黨、其他極權主義政黨的黨員或相關成員身分，與申請自然歸化效忠美國的宣誓不符且矛盾。」

根據《美國之音》報導，美國移民局（USCIS）2日發表最新政策公告，為保障美國安全，將停止讓共產黨或其他極權政黨的黨員與相關人士申請移民進入美國或是取得綠卡藉以獲得永居身分。也就是說，即便是人已經在美國境內的共產黨員，也將無法通過綠卡申請。

▲USCIS 2日發出最新政策公告。（圖／美國移民局官網）



該項指南也寫道，除非取得豁免，否則根據這份「不可受理依據」，移民官員將拒絕受理所有共產黨員或前共產黨員的移民申請。政策指南指出，一旦具有共產黨以及任何極權主義政黨的黨員或相關成員身分，就與申請歸化美國時的忠誠宣誓不相符且矛盾，包含宣誓支持、維護美國的憲法與法律。

事實上，美國以往的移民法律就對相關對象的移民有所規定，該項新政策是為了嚴格執行聯邦移民法的要求，明確阻止共產黨與相關人員在美國獲得移民或永居身分。

此外，美國早在先前就已經對中國官媒的記者實施簽證管制，6月起也正式宣布，不再發放研究生簽證給與解放軍有關的留學生。不僅如此，美國財政部也在7月以「侵犯人權」為由，將新疆黨委書記陳全國在內的4名中國官員列入制裁名單，禁止其入境。

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