川普女婿夾中間！白宮幕僚一個個染新冠　第一家庭疫情恐續燒

▲美國新冠疫情燒向川普政府幕僚圈。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合外電報導

美國白宮官員證實，幾乎天天陪在總統川普身邊準備簡報、處理演說文本的私人助理盧納（Nicholas Luna）確診新冠肺炎。隨著白宮核心圈越來越多人染疫，外界逐漸把焦點放在川普其他家族成員身上，令人關注的是，9月30日這天，身兼川普女婿身分的白宮高階顧問庫許納與幕僚同行，但身邊的希克斯、盧納卻是接連中鏢。

▲川普私人助理盧納（Nicholas Luna，中）。（圖／達志影像／美聯社）

綜合美國有線電視網（CNN）等外媒報導，川普目前仍住在軍醫院總統病房，依據白宮醫師康利的備忘錄，他現在身體狀況良好，沒有發燒、不需要補充氧氣，是自確診以來最大幅度的進步，大多數的下午時段都在處理事情，並能毫無困難四處走動，儘管現階段仍未完全脫離險境。

▲ 川普入住馬里蘭州沃爾特-里德國家軍事醫學中心（Walter Reed National Military Medical Center），他在總統病房辦公的畫面曝光。（圖／路透）

稍早，白宮也發布川普在病房辦公區上班的照片，可見穿著白襯衫的他氣色還算不錯，手拿文件瀏覽並簽字。在照片釋出之後，女兒伊凡卡（Ivanka Trump）也在推特轉發照片直說，「沒什麼可能阻止他（川普）為美國人民工作，堅韌不懈！」

Nothing can stop him from working for the American people. RELENTLESS! pic.twitter.com/2ZSat782qe — Ivanka Trump (@IvankaTrump) October 4, 2020

只不過，隨著白宮核心圈越來越多人感染新冠肺炎，川普其他家族成員是否接著中招也逐漸成為外界關注焦點。白宮一名官員3日私下向CNN證實，川普私人助理盧納的新冠病毒檢測結果呈現陽性，而他因工作需要，幾乎是天天陪在川普身邊，協助備妥文件、演說文本，就連川普親筆簽字的筆也是由他負責。目前白宮並未回應盧納確診新冠的消息。

令人關注的是，回頭看9月30日這天，白宮高階顧問庫許納（Jared Kushner）當時外出準備搭機時，與現在確認染疫的盧納和希克斯（Hope Hicks）走在一起，被一前一後包夾在中間，且一行人都沒有戴上口罩。據了解，希克斯過數小時之後就確診新冠。

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