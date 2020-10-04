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最快2021春天！日本商討開放觀光客有條件入境　背後原因曝光

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▲▼東京奧運,東奧,新冠肺炎,新冠病毒,武漢肺炎,武漢病毒,COVID-19。（圖／路透社）

▲東京奧運與帕運延至2021年夏天登場。（圖／路透社）

文／中央社東京4日綜合外電報導

日媒報導，多位日本政府相關人士3日透露，日本政府為配合延後到2021年夏天登場的東京奧運與帕運，已開始正式檢討「有條件」開放外國觀光客入境，最快明年春天起試行。

日本時事通信社報導，由於2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情全球大流行，日本政府原則上已禁止159個國家或地區人士入境。雖然目前針對部分商務客等逐漸解禁，但如果重新開放外國觀光客入境，將是日本邊境管控政策一大轉變。

日本政府目前針對東奧舉辦時的外國觀光客出入境等過程，進行具體對策研究。

根據目前得知訊息，日本政府針對外國觀光客在各自國家申請日本簽證時，將要求下載行動裝置使用的健康管理APP。

這些外國觀光客在離開各自國家前必須先取得病毒篩檢陰性證明，還必須為入境日本若不幸染疫投保民間醫療保險。

以上措施都完成後，只要入境日本時的檢查確認陰性，就可前往東奧賽事場地觀戰。目前傾向讓符合規定入境外國觀光客不用在飯店等地隔離14天，但入境日本後的14天內都必須透過專用APP回報自身健康狀況。

目前為了因應外國觀光客入境後的健康管理，日本政府傾向設置專用的「發燒健康諮詢協助中心」（暫稱），避免壓迫到各地保健所的醫療能量。

日本政府將關注國內外疫情發展，預計2021年1月彙整出因應方案，並於4月起試行重新開放外國觀光客入境。這項措施待東奧結束後應會持續下去，希望能有助日本境內對外國觀光客的需求。

不過，真要做到外國觀光客解禁還有許多待解課題，例如要開放多少外國觀光客入境，目前仍待討論，日本政府相關人士說，「必須關注未來全球疫情發展」。

至於日本給予免簽證待遇的國家或地區，如何讓這些外國觀光客徹底完成APP下載及出國前檢查，還有入境後的活動範圍到什麼程度，將是未來討論焦點之一。

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